الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية تعلن مواصلة تمويلها لوكالة الأونروا

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، اعتزامها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 50 مليون يورو الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان للمفوضية أنه سيتم إصدار الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 16 مليون يورو (17.3 مليون دولار) في وقت لاحق.

وأضاف البيان أنه "إلى جانب دعمها للأونروا، تظل المفوضية ملتزمة تمامًا بمعالجة المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة وعلى نطاق أوسع أيضًا في المنطقة".

وأردفت المفوضية الأوروبية: "لهذا الغرض، سنخصص مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون يورو (73.5 مليون دولار) خلال عام 2024".

المفوضية الاوروبية الأونروا مليون يورو غزة قطاع غزة

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