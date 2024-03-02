السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

غزة
غزة

أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التابعة للمنظمة الدولية والتي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الجمعة، بأن حوالي 9000 امرأة قُتلت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، حيث تم الإبلاغ عن وفاة عدد أكبر من النساء تحت الأنقاض.

وقالت إن القتل يتواصل كل يوم في غزة، في حين يستمر مقتل 63 امرأة في المتوسط يوميًا بالمعدل الحالي، من بينهن 37 أمًا، مما يترك أسرهن مدمرة ويتمتع أطفالهن بحماية متضائلة.

وأوضحت أنه أفاد أكثر من أربع نساء من كل خمس نساء، أو 84%، بأن أسرهن تأكل نصف الطعام الذي اعتادت عليه قبل بدء النزاع أو أقل، حيث تم تكليف الأمهات والنساء البالغات بمصادر الطعام، ومع ذلك يأكلن أخيرًا، وبكميات أقل من أي شخص آخر.

txt

المرصد الأورومتوسطي: تعرض نساء غزة للتحرش والاعتداء على يد الاحتلال

تحذير من انعدام الأمن الغذائي في غزة

وأكدت أن جميع سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في غضون أسابيع.

وقالت: "إن بعض النساء يلجأن الآن إلى آليات تكيف متطرفة، مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة".

وأفادت بأن عشرًا من أصل 12 منظمة نسائية شملها الاستطلاع في غزة تعمل بشكل جزئي، وتوفر خدمات الاستجابة الأساسية لحالات الطوارئ. 

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "إنه على الرغم من الجهود غير العادية التي بذلوها، فإن أقل من 1 بالمائة من التمويل الذي تم جمعه من خلال النداء العاجل لعام 2023 ذهب إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية".

txt

الاحتلال يرتكب 16 مجزرة جديدة في قطاع غزة

وحذرت الوكالة من أنه ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فإن الكثيرين سيموتون في الأيام والأسابيع المقبلة، وحثت على وقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة، ويجب أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها في الحال.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 30228 شهيدًا

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع لليوم 148 على التوالي؛ حيث شن جيش الاحتلال عشرات الغارات والقصف المدفعي العشوائي على مناطق متفرقة من القطاع، مرتكبًا 16 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 193 شهيدًا، و920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفًا و228 شهيدًا، و71 ألفًا و377 إصابة، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة 9000 امرأة غزة الحرب القوات الإسرائيلية قتل

الأكثر قراءة

غضب الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد ضد إدارة نتنياهو

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسى

6 أعمال حصرية.. "الدستور" يرصد خريطة مسلسلات رمضان 2024 على قنوات DMC

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة