الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التابعة للمنظمة الدولية والتي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الجمعة، بأن حوالي 9000 امرأة قُتلت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع، حيث تم الإبلاغ عن وفاة عدد أكبر من النساء تحت الأنقاض.

وقالت إن القتل يتواصل كل يوم في غزة، في حين يستمر مقتل 63 امرأة في المتوسط يوميًا بالمعدل الحالي، من بينهن 37 أمًا، مما يترك أسرهن مدمرة ويتمتع أطفالهن بحماية متضائلة.

وأوضحت أنه أفاد أكثر من أربع نساء من كل خمس نساء، أو 84%، بأن أسرهن تأكل نصف الطعام الذي اعتادت عليه قبل بدء النزاع أو أقل، حيث تم تكليف الأمهات والنساء البالغات بمصادر الطعام، ومع ذلك يأكلن أخيرًا، وبكميات أقل من أي شخص آخر.

تحذير من انعدام الأمن الغذائي في غزة

وأكدت أن جميع سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، سيواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في غضون أسابيع.

وقالت: "إن بعض النساء يلجأن الآن إلى آليات تكيف متطرفة، مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة".

وأفادت بأن عشرًا من أصل 12 منظمة نسائية شملها الاستطلاع في غزة تعمل بشكل جزئي، وتوفر خدمات الاستجابة الأساسية لحالات الطوارئ.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "إنه على الرغم من الجهود غير العادية التي بذلوها، فإن أقل من 1 بالمائة من التمويل الذي تم جمعه من خلال النداء العاجل لعام 2023 ذهب إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية".

وحذرت الوكالة من أنه ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فإن الكثيرين سيموتون في الأيام والأسابيع المقبلة، وحثت على وقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة، ويجب أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة وعبرها في الحال.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 30228 شهيدًا

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع لليوم 148 على التوالي؛ حيث شن جيش الاحتلال عشرات الغارات والقصف المدفعي العشوائي على مناطق متفرقة من القطاع، مرتكبًا 16 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 193 شهيدًا، و920 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفًا و228 شهيدًا، و71 ألفًا و377 إصابة، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.