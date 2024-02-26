المرصد الأورومتوسطي: تعرض نساء غزة للتحرش والاعتداء على يد الاحتلال

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، توثيق شهادات جديدة عن تعرض معتقلات فلسطينيات من قطاع غزة للعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، من خلال التعرية والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، خلال احتجازهن لمدد متفاوتة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن شهادات المعتقلات اللواتي أفرج عنهن مؤخرًا بعد أن أمضين مددا مختلفة من الاعتقال تضمنت تعرضهن لممارسات قاسية تصل حد التعذيب، بما يشمل ضربهن بشكل وحشي، وتهديدهن بالاغتصاب حال عدم الانصياع لأوامر الضباط والإجبار على التجرد الكامل من ملابسهم والتفتيش العاري أمام جنود ذكور، وتوجيه ألفاظ نابية بحقهن.

وأكد المرصد أنه تم تقييد المعتقلات وتعصيب أعينهن لفترات طويلة، واحتجازهن في أقفاص مفتوحة وسط أجواء شديدة البرودة، وحرمانهن من الطعام والأدوية والعلاج اللازم والمستلزمات النسائية، وتهديدهن بشكل متواصل بحرمانهن من رؤية أطفالهن، عدا عن قيام الجيش الإسرائيلي بنهب أموالهن وممتلكهاتهن التي كانت بحوزتهن عند الاعتقال.

الأنروا: ارتفاع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية في غزة

كانت منظمة الأنروا، أكدت اليوم أنه مع تواصل القتال خصوصا في شمال غزة ودير البلح وخان يونس يستمر ارتفاع المعدلات الخطيرة لسوء التغذية، مشيرة إلى أن المساعدات الواردة قليلة للغاية والإمدادات الداخلة إلى غزة انخفضت بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير.

وقالت الأنروا إنه من المفترض أن تزيد المساعدات ولا تنخفض لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون ظروفا يائسة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حركة حماس ستتعرض للهزيمة في غضون أسابيع، ما إن يبدأ الهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو أنه بمجرد أن تبدأ إسرائيل عملية رفح، فإن المرحلة المكثفة من القتال ستكون على بعد أسابيع من نهايتها، وليس أشهرًا، أسابيع فقط على نهايتها، بحسب ما ذكر لحوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية.