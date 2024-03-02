رغم وجود مناطق سكنية.. مفاجأة مدوية بشأن استهداف إسرائيل لسيارة جنوب لبنان

كشف أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، عن تفاصيل حادث اغتيال 3 عناصر من حزب الله اللبناني، على طريق الناقورة بالجنوب اللبناني، صباح اليوم السبت، مؤكدًا أنها الأولى من نوعها في هذه المنطقة، حيث كان طريق الناقورة مكانًا آمنًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله نفذ 7 عمليات أمس ضد أهداف إسرائيلية، لافتًا إلى أن الأوضاع في جنوب لبنان تنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

تطور نوعي في العمليات بالجنوب اللبناني

وأوضح أن ما حدث يعد تطورًا نوعيًا في العمليات في الجنوب اللبناني والوصول لمناطق لم يكن يصل إليها من قبل، مشيرًا إلى أن حزب الله أعلن عن تنفيذ عملية على ثكنة ليمان الإسرائيلية مما ينذر بمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.

وتابع: "طريقة الهجوم تكررت في المرات السابقة من العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، أما فيما يتعلق بطريق الناقورة الذي كان لطالما آمنًا، ربما تغير هذه العملية طبيعة هذه المنطقة".

وواصل: "هذه الخطوة تعد تصعيدية، وربما يكون هناك علاقة أو لا، ولكن حتى الآن لا يوجد ترابط بين استهداف حزب الله الثكنة الإسرائيلية في ليمان وبين استهداف السيارة في طريق الناقورة".

وفيما يتعلق بانسحاب "اليونيفيل"، بعد تلك الحوادث، نفت القوة الأممية "اليونيفيل" عزمها الانسحاب من لبنان بعد التصعيد في الجنوب اللبناني.

وفجر أحمد سنجاب مفاجأة بشان استهداف إسرائيل لسيارة جنوبي لبنان، مؤكدًا أن المسيرات الإسرائيلية كانت تعلم جيدًا مسبقًا طريق السيارة وصوبت صواريخها عليها مباشرة، رغم وجود مناطق سكنية بالقرب من مكان الحادث، على الـ3 عناصر من "حزب الله"، موضحًا أنه تم إغلاق طريق الناقورة بشكل مؤقت وتم فتحه مرة أخرى.



