السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أنهى مسئولو الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، التفاوض مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول، لتجديد عقده مع الفريق بداية من الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول عن أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، نجح في التفاوض مع اللاعب ووكيل أعماله بعدما عرض على اللاعب في الموسم الأول الحصول على مليون دولار بزيادة 100 ألف دولار عن كل موسم، ليصل في الموسم الثاني إلى 1.1 مليون دولار، وفي الموسم الثالث 1.2 مليون، والرابع 1.3 مليون، ليصبح إجمالي قيمة عقد بيرسي تاو الجديد 4.6 مليون دولار، على أن يكون عقد اللاعب الجديد لمدة 4 مواسم قادمة مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن بيرسي تاو يحصل من الأهلي حاليًا على راتب سنوي 800 ألف دولار فقط وفقًا للعقد المبرم مع القلعة الحمراء منذ انتقاله للفريق قادمًا من برايتون الإنجليزي.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان سيكون خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية عقب عودته من كوت ديفوار ومشاركته مع منتخب بلاده.

الأهلى يتأهل لربع النهائى متصدرًا المجموعة الرابعة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 46، وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات، ولم يعرف الفريق الهزيمة في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وبذلك يؤكد الفريق الأول بالنادي الأهلي تربعه على قمة المجموعة الرابعة، بعدما سبق وضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة من الجولة الماضية بعد خسارة شباب بلوزداد الجزائري أمام يانج التنزاني.

كولر الاهلى بيرسى تاو لجنة التخطيط أمير توفيق

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