الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

خاص.. الأهلى يستقر على تجديد عقد بيرسى تاو حتى 2027

جريدة الدستور

استقرت إدارة نادي الأهلي، على تجديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق، وذلك في إطار خطة تمديد عقود نجوم الفريق والحفاظ على القوام الأساسي.

وقال مصدر بالأهلي لـ “الدستور”، إن الإدارة استقرت على تمديد عقد تاو لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي لينتهي في صيف 2027 وبراتب قدره مليون و350 ألف دولار تزيد 100 ألف دولار سنويًا.

ولعب تاو مع الأهلي هذا الموسم في 26 لقاءً بجميع المسابقات وسجل 6 أهداف ولم يصنع أي أهداف.

 

كان تاو حقق برونزية كأس أمم إفريقيا مع منتخب جنوب إفريقيا، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

 

وكان تاو انضم لصفوف الأهلي في أغسطس 2021، ولعب 96 مباراة بجميع المسابقات، سجل 24 هدفًا وصنع 13 وحقق 7 بطولات مع الأحمر.

 

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدورى

 

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من الدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في إطار مبارياته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

عرض كولر خلالها ملخص آخر خمس مباريات لبلدية المحلة أكد بضرورة غلق ملف إفريقيا والتركيز في مباراة الغد من أجل استعادة صدارة الدوري من جديد.

وحذر المدير الفني من فقدان أي نقاط خلال الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات المنتظر بعد تأجيل أكثر من مباراة لارتباط الأهلي بالمشاركة الإفريقية.

وأشار كولر إلى أن الفوز خطوة مهمة فى مسيرة الحفاظ على اللقب المحلي خاصة أن الفريق سيواجه صعوبات أمام الفرق لاسيما المباريات المؤجلة في الفترة الأخيرة.

وأوضح المدير الفني للأهلي لقد واجهنا ظروفًا صعبة قبل المباراة في إفريقيا ولكنها كانت بمثابة درس جديد ويجب علينا أن نتعامل مع أى ظروف صعبة.

الاهلى النادي الأهلي بيرسى تاو تاو الجنوب إفريقي بيرسي تاو

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدورى

الأكثر قراءة

ما بعد «رأس الحكمة».. مستثمرون: 200 مليار دولار استثمارات فى المشروع.. و1.5 مليون فرصة عمل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

مصادر: "المجتمعات العمرانية" تدرس التسعير النهائى لوحدات "فالى تاورز" بحدائق أكتوبر

بعد ساعة من طرحها.. نفاد تذاكر قمة نهائى كأس مصر فى الرياض

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟