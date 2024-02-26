خاص.. الأهلى يستقر على تجديد عقد بيرسى تاو حتى 2027

استقرت إدارة نادي الأهلي، على تجديد عقد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق، وذلك في إطار خطة تمديد عقود نجوم الفريق والحفاظ على القوام الأساسي.

وقال مصدر بالأهلي لـ “الدستور”، إن الإدارة استقرت على تمديد عقد تاو لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي لينتهي في صيف 2027 وبراتب قدره مليون و350 ألف دولار تزيد 100 ألف دولار سنويًا.

ولعب تاو مع الأهلي هذا الموسم في 26 لقاءً بجميع المسابقات وسجل 6 أهداف ولم يصنع أي أهداف.

كان تاو حقق برونزية كأس أمم إفريقيا مع منتخب جنوب إفريقيا، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وكان تاو انضم لصفوف الأهلي في أغسطس 2021، ولعب 96 مباراة بجميع المسابقات، سجل 24 هدفًا وصنع 13 وحقق 7 بطولات مع الأحمر.

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدورى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من الدخول لمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في إطار مبارياته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

عرض كولر خلالها ملخص آخر خمس مباريات لبلدية المحلة أكد بضرورة غلق ملف إفريقيا والتركيز في مباراة الغد من أجل استعادة صدارة الدوري من جديد.

وحذر المدير الفني من فقدان أي نقاط خلال الفترة المقبلة في ظل ضغط المباريات المنتظر بعد تأجيل أكثر من مباراة لارتباط الأهلي بالمشاركة الإفريقية.

وأشار كولر إلى أن الفوز خطوة مهمة فى مسيرة الحفاظ على اللقب المحلي خاصة أن الفريق سيواجه صعوبات أمام الفرق لاسيما المباريات المؤجلة في الفترة الأخيرة.

وأوضح المدير الفني للأهلي لقد واجهنا ظروفًا صعبة قبل المباراة في إفريقيا ولكنها كانت بمثابة درس جديد ويجب علينا أن نتعامل مع أى ظروف صعبة.