5 قرارات من النيابة فى واقعة "وفاة طالبة العريش".. هل توجد شبهة جنائية؟

أعلنت النيابة العامة عن أنه فور الإبلاغ بوفاة نيرة الزغبي، الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"، بادرت بالتحقيق في الواقعة بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.

وأشارت النيابة العامة، في بيان، اليوم السبت، إلى أنها كانت قد استمعت إلى الضابط مجري التحريات، وناظرت جثمان الطالبة، وتم إرفاق تقرير مفتش الصحة، وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية، ومن ثم صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها.

ولفتت إلى أنه إزاء ما تم تداوله إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة "وفاة طالبة العريش"؛ أعادت نيابتا استئناف المنصورة والإسماعيلية فتح التحقيقات، وإعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها، والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة "نيرة" فإنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة، ومن ثم أصدرت قرارًا باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة.

وأوضحت أنه جرى صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه، كما تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة بأن له صلة بالواقعة، سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة، وجارٍ سؤالهم، وكذا فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم، وتفريغ محتواها، وتفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش، واستكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة.