الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3-3-2024 خلال منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

تصدر البحث عن سعر الدولار اليوم الأحد 3 مارس 2024 في البنوك المصرية، على محركات “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد الانخفاض الكبير في سعر الدولار بالسوق السوداء (السوق الموازي)، ويعد الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع.

سعر الدولار اليوم الاحد في البنك المركزي المصري

ننشر سعر الدولار اليوم الاحد 3 مارس 2024 في منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

“الدستور” يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم، وقد استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 3 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر اليوم الاحد الموافق 3 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 2-3-2024 في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 3 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

منتصف استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاحد الموافق 3 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

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