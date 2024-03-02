خريطة مسلسلات الحياة في رمضان 2024

مع اقتراب أيام شهر رمضان المبارك، تصدر البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين عن معرفة خريطة مسلسلات قناة الحياة في رمضان 2024، وخلال السطور التالية ينشر موقع "الدستور" الأعمال الدرامية التي ستعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صدفة

من المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "صدفة" عبر شاشتها في موسم دراما رمضان 2024

وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة

مسلسل المعلم

تعرض قناة الحياة مسلسل "المعلم" بشكل حصري خلال شهر رمضان 2024

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

مسلسل مليحة

تعرض قناة الحياة مسلسل مليحة المكون من 15 حلقة عبر شاشتها في موسم دراما رمضان 2024.

وتجسد الفنانة ميرفت أمين دور فتاة فلسطينية تدعى مليحة، كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وتبدأ أحداث مسلسل مليحة حين تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتتصاعد أحداث المسلسل رويدًا حيثن تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟، كلها أسئلة يناقشها مسلسل مليحة للنجمة ميرفت أمين.

مسلسل مسار اجباري

تعرض قناة الحياة مسلسل "مسار اجباري" المكون من 15 حلقة في موسم دراما رمضان 2024.

وتدور أحداث قصة مسلسل مسار اجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر حول شابين في أعمار متقاربة في منطقة شعبية يخوضان حياة صعبة وبعد فترة من الزمن يكتشفان أنهما أخين لأب واحد ومن أمهات مختلفة ويجمعهما مسار واحد، يحاولان خلال الأحداث أن يكتشفان اسرارا حول حياة والدهما الراحل وما الذي يخفيه القدر.

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