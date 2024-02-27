مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل مسار إجباري لـ "عصام عمر وأحمد داش"

بعد الإعلان عن البوستر الدعائي والبرومو التشويقي لمسلسل مسار إجباري لعصام عمر وأحمد داش المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ارتفع مؤشرات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية لمعرفة قصة وأحداث المسلسل بالإضافة إلى القنوات العارضة له، لذلك ينشر موقع "الدستور" جميع التفاصيل.

قصة مسلسل مسار إجباري

يجسد كل من أحمد داش وعصام عمر، دور البطولة ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث ويدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

وخلال أحداث المسلسل الذي يدور حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل "مسار إجباري الذي يخوض بطولته النجمان الصاعدان عصام عمر وأحمد داش، عبر 4 قنوات وهم cbc وon والحياة والقناة الأولى، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت.

أبطال مسلسل مسار إجباري

يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم:

أحمد داش

عصام عمر

بسمة

صابرين

مي الغيطي

ياسمينا العبد

نور إيهاب

جوري بكر

رشدي الشامي

محمود البزاوي

خالد الصاوي

محمد لطفي

أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان.

واقترب أبطال وصناع العمل على الانتهاء من تصوير المسلسل الجديد وتبدأ المخرجة نادين خان خلال الأيام القادمة مونتاج الحلقات لتسليمها للشركة المنتجة وتجهيزها للعرض خلال شهر رمضان القادم.