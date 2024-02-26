أبطال "مسار إجباري": دراما اجتماعية لا تخلو من الضحك

رهان كبير يضعه جمهور الدراما وصناعها على مسلسل «مسار إجباري» الذى يعرض خلال رمضان المقبل، مع منح بطولته المطلقة للنجمين الشابين عصام عمر وأحمد داش لأول مرة.

وحقق برومو العمل، الذى يعد أولى تجارب شركة «المتحدة ستوديوز» فى الإنتاج الدرامى، حالة من التشويق لدى المشاهدين، الذين توقعوا أن يكون المسلسل الحصان الرابح خلال موسم رمضان المقبل. ويتناول العمل العديد من القضايا الإنسانية، عبر قصة شابين يكتشفان فجأة أنهما «إخوة» عقب وفاة والدهما، ويخوضان رحلة للبحث عن حقيقة هذا الأمر. «مسار إجبارى» معالجة درامية لباهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوى، وإخراج نادين خان، وتشارك فيه صابرين، وبسمة، وجورى بكر، ومى الغيطى، ورشدى الشامى، ومحسن منصور، وعدد آخر من الفنانين. «الدستور» تحدثت مع عدد من صناع العمل حول كواليس التصوير وطبيعة الشخصيات التى يؤدونها.

عصام عمر: الدور تحدٍ كبير أمام نفسى.. وأشكر «المتحدة» على الثقة

أعرب الفنان عصام عمر عن سعادته بالمشاركة فى المسلسل، كاشفًا عن أنه وافق على الدور، فور أن عرضته عليه المخرجة نادين خان، لأنه وجد أنه يأخذه إلى منطقة جديدة ومختلفة لم يقدمها من قبل.

وأضاف أنه تحمس جدًا للشخصية التى يلعبها، وهى شخصية «حسن»، طالب جامعى يتفاجأ بوجود أخ غير شقيق له بعد وفاة والده، فيصاب بصدمة، لكنه يتعايش مع الأمر، ويتعرض الأخوان لمشكلة كبيرة تضطرهما إلى السير فى مسار واحد بشكل إجبارى.

وقال إن اختيار الشركة المتحدة له، لتقديم بطولة مطلقة، إلى جانب أحمد داش، حمّله مسئولية كبيرة تجاه الجمهور، لأن عليه أن يقدم أفضل ما عنده، لأن نجاح مسلسل «بالطو» جعله يفكر مليًا فى الخطوة التى يقدمها بعد ذلك، ولكنه وجد «مسار إجبارى» عالى المستوى، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، وبه لمحة كوميدية بعض الشىء.

ورأى أن إصرار القائمين على الشركة المتحدة على اختياره للبطولة للمرة الثانية على التوالى جعله فى تحد كبير، لإثبات أنه جدير بتلك الثقة الكبيرة، مشيرًا إلى أن الشركة لم تبخل على العمل، بل سخّرت له جميع الإمكانات ليخرج فى أفضل صورة.

وأوضح: «أقدم شخصية أنانية بعض الشىء وجادة جدًا فى تعاملها مع الآخرين، ودائمًا تضع نصب عينيها مصلحتها، لكن يحدث شىء تجعلها تنقلب وتتغير تمامًا، والهدف من العمل أن يكتشف الإنسان نفسه من جديد، وأن هناك فرصة للتغيير فى أى وقت».

وعن علاقته بأحمد داش، قال «تجمعنى به كيميا مختلفة، فهو اكتشاف بالنسبة لى، وأنا بحب تمثيله جدًا، وهو شخصية محبوبة ومرحة تضفى جوًا من البهجة على كواليس أى عمل». وعبّر عن سعادته بالعمل وسط كوكبة كبيرة من النجوم، واصفًا العمل بأنه سيكون فرس الرهان خلال الموسم الرمضانى، لفكرته الجديدة كسيناريو وإخراج وأبطال وشركة إنتاج.

وتمنى أن يحظى العمل بنسبة مشاهدة مرتفعة، وسط هذه الكوكبة من أعمال النجوم الكبار؛ لأن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا ليخرجه على أفضل شكل وعن تعاونه مع المخرجة نادين خان، قال: «شرفت بهذا التعاون الأول بيننا على مستوى الدراما، وهى مخرجة كبيرة لها نظرتها المختلفة وتوجيهاتها على أعلى مستوى من الرقى».

أحمد داش: مختلف تمامًا.. وأحاول التمثيل دون «أفورة»

رأى الفنان أحمد داش أن تقديمه البطولة فى «مسار إجبارى» تحدٍ له يجعله يحسب ويتحسس خطواته المقبلة، مشيرًا إلى أنه يقدم شخصية «حسين»، شاب مكافح يضطر للتعامل مع الظروف الجديدة بعد وفاة والده، واكتشاف والدته أن له أخًا غير شقيق، ويتقابلان ويواجهان معًا مصيرًا ومسارًا واحدًا.

وأكد أن شخصيته فى المسلسل تختلف تمامًا عن شخصية «سيف» التى قدمها فى «جعفر العمدة»، لافتًا إلى أنه يحاول الابتعاد دائمًا عن الشخصيات التى قدمها فى السابق، حتى لا يكرر نفسه، كما أنه يختار الأدوار التى تبتعد عن شخصيته الحقيقية، حتى يستطيع أن يبدع ويخرج قدراته الفنية، حيث يحاول دائمًا التمثيل على طبيعته، دون «أفورة» أو «ريأكشانات» مبالغ فيها.

وقال: «العمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أسرى كوميدى، يوضح أهمية الأسرة والأشقاء»، مشددًا على أن «العمل مع المخرجة نادين خان ممتع للغاية، خاصة أن هذا يعد التعاون الثالث بينهما، بعد «مين قال» وفيلم «أبوصدام».

وأوضح: «بيننا كيميا مختلفة فى الكواليس، ونفهم بعضنا بعضًا من نظرة عين، فهى مُخرجة شاطرة ومتمكنة من أدواتها لأبعد الحدود، وهو ما يخلق جوًا من التفاهم بين الممثلين». وعن تقديم العمل فى 15 حلقة فقط، قال إنه قدم أعمالًا على نفس النهج فى السابق، ويجد أن هذا النمط يجعل الجمهور شغوفًا للأحداث، لأن الحبكة الدرامية للعمل تخرج فى أفضل صورة.

عن تعاونه مع عصام عمر، قال:«هذا أول تعاون بيننا، ولكن أعتقد أنه سيكون تعاونًا مثمرًا وأتمنى أن نلتقى فى أعمال أخرى، فأنا سعيد جدًا باقتسامنا بطولة المسلسل».

صابرين: أكتشف خيانة زوجى بعد وفاته.. والأزمات تجعلنى «ست قوية» قادرة على إخفاء الأحزان

قالت الفنانة صابرين إنها تجسد شخصية والدة عصام عمر، خلال أحداث المسلسل، حيث تفاجأ الشخصية بخيانة زوجها لها، بعد وفاته، ووجود بيت آخر له وزوجة وابن، ومن ثم تمر الشخصية بالعديد من التحديات التى تخلق منها شخصية قوية رغم أحزانها التى تداريها حتى عن أقرب الأشخاص إليها، وهو ابنها.

ولفتت إلى أنها أحبت دور الأم فى هذا العمل، لأن به تفاصيل مختلفة وأحاسيس ومشاعر كثيرة طول الوقت، مؤكدة أن حلقات العمل تحمل العديد من المفاجآت للجمهور منذ المشهد الأول، ووعدت المشاهد بمسلسل مميز ومختلف.

وأضافت: «أنا سعيدة بالتعاون مع كاست العمل ككل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة العمل، اختارت الأبطال بعناية شديدة».

وعن تعاونها مع المخرجة نادين خان، قالت: «هذا أول عمل لى مع نادين، وكان هناك مشروع آخر، لكنه تأجل.. وأنا سعيدة بهذا التعاون لأنها من المخرجات المتميزات.. وفنانة واعدة ومتمكنة، وتهتم بأدق التفاصيل أمام وخلف الكاميرا، ودائمًا ما أقول لها (هذا الشبل من ذاك الأسد) نسبة لوالدها محمد خان، كما أننى سعيدة بكونى جزءًا من عمل قائم على الشباب».

وأضافت أن الحوار الذى كتبه أمين جمال والمؤلفان محمد محرز ومينا بباوى جيد للغاية، ويجعل الممثل يخرج أفضل ما لديه، لأنه سهل ومنطقى، معتبرة أن المؤلف أحد أبطال المسلسل، لأنه كتب حلقات ستلامس قلوب الجمهور فى شهر رمضان.

وكشفت عن أن «مسلسل مسار إجبارى دراما اجتماعية أسرية لا تخلو من الضحك والشجن والرومانسية فى نفس الوقت.. و(سيشد الانتباه من الحلقة الأولى)»، متوقعة أن يكون لعصام عمر وأحمد داش مستقبل باهر، وأن يحققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من خلال مسلسل مسار إجبارى، الذى «سيجعل لهما شأن آخر بحسابات السوق»، على حد تعبيرها.

بسمة: أؤدى «نعناعة» بنت من منطقة شعبية

عبّرت الفنانة بسمة عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل «مسار إجبارى» الذى يضم نخبة من الفنانين الكبار والشباب الواعدين، موضحة أن فريق العمل كان سبب موافقتها على الانضمام إلى المسلسل.

قالت:«أؤدى دور شخصية سيدة من منطقة شعبية تدعى نعناعة، وهى والدة أحمد داش، شخصية مختلفة تمامًا عن أى شخصية جسدتها من قبل»، مشيرة إلى أنها تحمست للدور بمجرد قراءة الورقة الأولى من السيناريو، وانبهرت بالشخصية بكل تفاصيلها على مستوى الشكل والملابس وطريقة الحديث، ولم يسبق لها أن جسدتها من قبل، وأنها تعتقد أن الجمهور سيتفاجأ بالشخصية.

وأضافت: «أهم ما جذبنى للشخصية أنها تمر بتحديات وتحولات كثيرة وأعتبرها تحديًا لى، خاصة أننى أقدم دور أم لشاب وهو دور جديد على مسيرتى الفنية».

وعن التعاون مع المخرجة نادين خان قالت: «سعيدة بهذا التعاون المثمر، نادين شخصية محبوبة ولها طريقة مختلفة فى الإخراج، وأحببت التعاون معها واهتمامها بأدق التفاصيل».

وشكرت «بسمة» الشركة المتحدة على اختيارها لتكون إحدى المشاركات فى العمل، معربة عن فخرها بهذا التعاون.

جورى بكر: «سناء» محامية شريرة ولا تشبهنى فى الحقيقة

أعربت الفنانة جورى بكر عن تحمسها لعرض مسلسل «مسار إجبارى» فى رمضان، خاصة أنها تلعب دور شخصية تدعى سناء، وهى محامية وشخصية شريرة، لافتة إلى أن الدور يختلف تمامًا عن شخصية «وداد» من مسلسل «جعفر العمدة»، التى كانت سببًا فى شهرتها وقدمتها فى موسم رمضان الماضى.

وأكدت أن الشخصية لا تشبه شخصيتها الحقيقية، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل الذى تتعاون معه للمرة الأولى، ورغم ذلك شعرت بوجود تفاهم كبير مشترك. وعن تعاونها مع المخرجة نادين خان قالت إنها سعيدة باختيارها لهذا الدور، حيث إنهما صديقتان على المستوى الشخصى، كاشفة عن أن غالبية مشاهدها ستكون مع الفنان رشدى الشامى ونور محمود وأحمد داش. وقالت إنها للمرة الأولى تشارك فى دراما الـ١٥ حلقة فى رمضان، وتعتقد أنها تجربة مميزة تجذب المشاهد، لأن أحداثها مكثفة وسريعة وبعيدة عن الإطالة المملة، موضحة أن كل حلقة فى «مسار إجبارى» قصة قائمة بذاتها تحمل عدة مفاجآت.

السيناريست أمين جمال: مناقشة قضايا المجتمع بمعالجة جديدة

كشف السيناريست أمين جمال عن أن مسلسل «مسار إجبارى» عمل اجتماعى يناقش العديد من قضايا المجتمع فى إطار كوميدى مشوق.

وأضاف أن بطلى العمل عصام عمر وأحمد داش كانا الاختيار الأول لشخصيتى حسن وحسين بترشيح من الشركة المنتجة، ويجسدان دورى شقيقين يمران بمواقف متفرقة إلى أن يحدث أمر ما يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وأكد أن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا ليخرج المسلسل فى أفضل صورة، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال التى وصلته عقب طرح الفيديو الترويجى والملصقات الخاصة بالعمل كانت إيجابية جدًا.