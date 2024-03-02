بعد البرومو المبهر لمسلسل جودر.. من هي منى التونسي مصممة أزياء العمل؟

مع إطلاق البرومو المبهر لمسلسل "جودر"، أصبحت الأنظار تتجه نحو عنصر مهم في نجاح أي عمل درامي، وهو تصميم الأزياء، ويعتبر تصميم الأزياء جزءًا أساسيًا من عملية إنتاج الدراما التلفزيونية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تحديد شخصيات الأبطال وإبراز أوجه القوة والضعف في القصة.

ومن بين الأسماء المتألقة في عالم تصميم الأزياء تبرز "منى التونسي"، المصممة المبدعة التي قامت بتصميم الأزياء لمسلسل "جودر"، تتميز منى التونسي بأسلوبها الفريد والمتميز، وقد استطاعت خلال مسيرتها المهنية أن تحقق نجاحًا كبيرًا في عالم تصميم الأزياء في العالم العربي.

منى التونسي تعتبر واحدة من أبرز المصممين في الشرق الأوسط، وقد عملت على تصميم الأزياء لعدد من الأعمال الدرامية الناجحة، حيث استطاعت دائمًا أن تجمع بين الأناقة والتفرد في تصميماتها، مما جعلها تحظى بشهرة واسعة وتقدير كبير في عالم صناعة الموضة والأزياء.

تخرجت منى التونسي من الجامعة الأمريكية، وصممت الأزياء للكثير من نجوم الفن منهم " محمد منير ، نانسي عجرم ، دنيا سمير غانم " كما صممت للكثير من شركات الدعايا والقنوات التلفزيونية ، ومن أهم أعمالها " فوازير مسلسليكو " للنجم محمد هنيدي ، ومسلسل " السيدة الأولي " لغادة عبد الرازق

قصة مسلسل جودر

وتعتبر قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من قصص الفانتازيا الأسطورية الفريدة من نوعها إذ يعد مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024.

أما عن أحداث المسلسل فهي تدور حول جودر المصري والذي يعمل صياد إلا أنه تتعقد معه مقادير الحياه، وذلك حتى من قبل قدومه إلى الدنيا، كما يدخل جودر في صراع مع أخويه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث لأنه كان يحبه أكثر من أشقائه، وتحاك ضده الكثير من المؤامرات.

قنوات عرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" في النصف الأول من رمضان وذلك على شبكة قنوات ON وON drama.

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