دراما رمضان 2024.. تعرف على قصة قصة مسلسل وبقينا 2

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم والذي ينتظر أن يقدم فيه ماراثون من المسلسلات الدرامية على الشاشات ويتسابق فيها باقة من ألمع النجوم، ومن بين هذه المسلسلات التي ستعرض خلال موسم رمضان القادم 2024 مسلسل "وبقينا 2" بطولة النجم شريف منير، والفنانة رانيا يوسف.

قصة مسلسل وبقينا 2

وتتناول قصته تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وما يسببه ذلك نفسيًا على كل أطراف الأسرة، ويعتبر مسلسل "بقينا اتنين" من المسلسلات "اللايت" والممزوجة بالكوميديا.

أبطال مسلسل وبقينا 2

ومسلسل "بقينا 2" يشارك البطولة فيه الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف كل من الفنانين الراحل طارق عبد العزيز، والفنان إدوارد، والفنانة القديرة ميمي جمال، والفنانين يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والمسلسل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومن إنتاج كريم أبوذكري.

دراما رمضان 2024

ومن ناحيتها استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة k media، على طرح المسلسل وعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة، ومن المتوقع أن يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر شاشة قناة cbc و cbc دراما، بالإضافة إلى منصة watch it.

موعد عرض مسلسل "وبقينا 2"

كما سيعرض مسلسل وبقينا 2 في موسم رمضان المقبل 2024، ولكن من المتوقع أن يعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم أي من 16 رمضان إلى يوم 5 شوال في الميعاد اليومي الذي سيحدد له وفقًا لخريطة البرامج والمسلسلات الرمضانية، وسيظهر من خلال المسلسل الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي لم يستكمل مشاهده فيه وذلك نظرًا لوفاته المفاجئة.

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