السبت 02 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

عبدالرحمن بلاله: حلمى بكر كان علامة نجاح ونقطة فارقة فى حياة من عمل معهم

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

قال الفنان الشعبي عبد الرحمن بلاله، إن الموسيقار حلمي بكر كان علامة نجاح ونقطة فارقة في حياة من عمل معهم من الفنانين في مصر والوطن العربي طيلة مسيرته الفنية.

وأضاف "بلاله" لـ"الدستور" أن الفنان الراحل "بكر" لما يكن يبخل بالنصيحة لأحد، وكان دائمًا أسلوبه راقيًا مع الجميع، ويدلهم للأفضل، حيث إنه كان حاضرًا جميع لجان الامتحانات في نقابة الموسيقيين.

وأكد الفنان الشعبي أن الموسيقار الراحل يمتلك تاريخًا كبيرًا، وألحانه وأعماله مميزة في الوطن العربي، وكان يمتلك بصمة في حياة من عمل معهم.. وكان بمثابة علامة نجاح لهم.

وأشار "بلاله" إلى أنه شعر بحزن شديد لوفاته، مؤكدًا أنه "قيمة وقامة بالنسبة لنا.. ويعتبر آخر الملحنين القدماء".

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