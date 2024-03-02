يدعم القضية الفلسطينية.. قصة وأبطال وموعد عرض مسلسل مليحة في رمضان 2024

يتنافس الكثير من الأعمال الدرامية، في موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو ما يجعل المشاهد في حيرة دائمة ما بين العمل الكوميدي، والأكشن والدرامي، ولكن بين هذه المجموعة الضخمة من المسلسلات، احتل مسلسل "مليحة" مكانة خاصة في قلوب المشاهدين، فور إعلان البوستر الرسمي في موسم رمضان 2024، حيث يناقش المسلسل القضية الفلسطينية.

ومع تزايد البحث عن مسلسل مليحة.. نستعرض في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن المسلسل الذي يدعم القضية الفلسطينية.

قصة مسلسل مليحة في رمضان 2024

تدور أحداث المسلسل حول "مليحة" تلك الفتاة الشابة مع أسرتها، حيث يعيشون في أجواء عائلة، ولكن تضطر الأسرة إلى السفر إلى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، وهو أمر غير محتمل على أبطال القصة.

ولكن لم تنهى القصة عند هذا الحد، ولكن يبدا الأمل حينما تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود المصرية الليبية، في رحلة شاقة تقودها مليحة مع أسرتها في طريقهم للعودة إلى قطاع غزة، وذلك بعد أحداث ليبيا عام 2012.

يخوض أدهم مع مليحة وأسرتها، الكثير من التحديات والصعاب، في أمل العودة إلى وطنهم في قطاع غزة بفلسطين، ولكن مما يعب الأمر عليهم هو فقدان الأسرة أوراقهم الثبوتية بعد وفاة الوالد.. فماذا ستفعل مليحة؟ وكيف سيقدم أدهم لها الدعم؟ هل ستسطتيع في النهاية العودة إلى وطنها أم يظل أملها يحيط بها دون فائدة؟

قنوات عرض مسلسل مليحة في رمضان 2024

أعلنت قناة ON، عن عرض مسلسل مليحة من خلال نشر البوستر المنفرد للفنانة اللبنانية ديانا رحمة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "انتظروا الفنانة ديانا رحمة في مسلسل مليحة في رمضان 2024، شهر الفرحة على شاشة ON، دراما المتحدة".

كما أعلنت مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بعرض مسلسل مليحة 2024، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، حتى يكون المسلسل متوفر مشاهدة للجمهور في مختلف أوقاتهم.

موعد عرض مسلسل مليحة

من المقرر طرح المسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان 2024

ما عدد حلقات مسلسل مليحة؟

ينتمي مسلسل مليحة للمسلسلات ذات 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك عبر قنوات CBC، NO

القائمة الكامل لأبطال مسلسل مليحة

يضم مسلسل مليحة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم الفنانة اللبنانية ديانا رحمة في بطولة مليحة 2024، كما تشارك الفنانة رحاب الشناط في مسلسل "مليحة"، المقرر عرضه خلال ماراثون دراما رمضان 2024، إذ تجسد دور "جنين"، وهي والدة مليحة، خلال الأحداث.

ومن أبطال مسلسل مليحة كل من النجوم:

الفنانة اللبنانية ديانا رحمة

رحاب الشناط

دياب

ميرفت أمين

أشرف زكي

الفلسطينية سيرين خاص

أمير المصري

أنور خليل

ورحاب الشنا

مروان عايش

مروة أنور

حنان سليمان

المسلسل تأليف رشا عزت الجزار

وإخراج عمرو عرفة

إنتاج شركة DS+.