الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل "مليحة"

مليحة
مليحة

تصدر مسلسل "مليحة" مؤشرات البحث على جوجل، على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد طرح الإعلان الرسمي لمسلسل مليحة والذي يتناول القضية الفلسطينية، وهو ما جعله في مقدمة المسلسلات التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي.

وينافس مسلسل مليحة في موسم رمضان ٢٠٢٤، ويعرض على إحدى قنوات المتحدة، ويشارك في مسلسل مليحة العديد من نجوم الوسط الفني في مصر والوطن العربي.

ويعرض مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

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موعد عرض مسلسل مليحة

وينافس مسلسل مليحة في موسم رمضان المقبل ٢٠٢٤، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل مليحة

ضقصة أحداث مسلسل مليحة تدور حول أسرة "مليحة" وهي أسرة فلسطينية غادرت فلسطين المحتلة ثم انتقلت للعيش في السلوم، ولكن عقب أحداث الانتفاضة الثانية استقرت عدة سنوات في ليبيا.

ثم وبعد أحداث ليبيا عام 2012 تحاول أسرة مليحة العودة إلى قطاع غزة عن طريق الأراضي المصرية، ولكنها تواجه بالعديد من الصعوبات والتحديات، ثم تلتقي مليحة وعائلتها بضابط حرس الحدود المصري "أدهم"، ومن بعدها تنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، إذ أن أدهم يكون لـه دور كبير في رحلتهم.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

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