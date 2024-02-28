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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يناقشها مسلسل "مليحة".. دراما ترصد كواليس الانتفاضة الفلسطينية الثانية

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024، ويُشاهد الجمهور مسلسل مليحة بطولة النجم دياب، والذى يُعرض ضمن أعمال رمضان الفنية، ويتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ويجسّد مسلسل مليحة قصة حياة فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها على خلفية أحداث انتفاضة 2000، وتدمير الاحتلال لمنزلهم، ومن ثم تتطور الأحداث.

ويستعرض "الدستور" تفاصيل الانتفاضة الثانية، تزامنًا مع عرضها ضمن أحداث مسلسل مليحة.

ما هي الانتفاضة الثانية؟

الانتفاضة الثانية، هي إحدى الانتفاضتين الشعبيتين للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتلك الأراضي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وبدأت الانتفاضة الأولى في ديسمبر 1987 وانتهت في سبتمبر 1993 بتوقيع اتفاقيات أوسلو الأولى، التي وفرت إطارًا لمفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وبدأت الانتفاضة الثانية والتي اشتهرت بـ"انتفاضة الأقصى" في سبتمبر 2000، وعلى الرغم من عدم وجود حدث واحد يشير إلى نهايتها، إلا أن معظم المحللين يتفقون على أنها وصلت إلى نهايتها بحلول أواخر عام 2005.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مليحة وقصته والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "مليحة" وأبرز أحداثه

ماذا حدث في الانتفاضة الثانية؟

كانت الانتفاضة الثانية أكثر عنفًا من الأولى، حيث استمرت لخمس سنوات تقريبًا، تم تسجيل أكثر من 4300 حالة وفاة، ومرة ​​أخرى كانت نسبة الوفيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تزيد قليلًا عن 3 إلى 1.

وفي مارس 2002، وفي أعقاب تفجير انتحاري مروع أدى إلى مقتل 30 شخصًا، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية الدرع الواقي لإعادة احتلال الضفة الغربية وأجزاء من غزة، وبعد عام واحد، بدأت إسرائيل في بناء جدار فاصل في الضفة الغربية ليتناسب مع حاجز مماثل أقيم في غزة عام 1996.

ورغم أن أعمال العنف كانت قد هدأت تقريبًا بحلول نهاية عام 2005، إلا أن الظروف التي أدت إليها تفاقمت في بعض النواحي، واستمر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفُرضت ضوابط مشددة على حركة البضائع والأفراد الفلسطينيين، مما أدى إلى خنق النمو الاقتصادي.

موعد عرض مسلسل مليحة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "مليحة" وأبرز أحداثه

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