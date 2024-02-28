مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مليحة وقصته والقنوات الناقلة

حالة من الترقب والشغف يعيشها عشاق الدراما المصرية، منذ طرح البرومو الترويجي والبوسترات الدعائية الرسمية لـ مسلسل مليحة، بطولة النجم دياب والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، ويتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل مليحة

وارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن قنوات عرض مسلسل مليحة، عبر محركات البحث، ويترقب جمهور ومتابعي مسلسلات رمضان 2024، وموعد عرض المسلسل خاصة أنه ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية قصيرة الحلقات، إذ يضم 15 حلقة، لذا نرصد إليكم التفاصيل كاملة خلال السطور التالية..

موعد عرض مسلسل مليحة

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات CBC وCbc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

تفاصيل أحداث وقصة مسلسل مليحة

ويسجل مسلسل مليحة عودة النجمة الكبيرة ميرفت أمين، للشاشة الصغيرة، إذ تجسد خلال الأحداث دور فتاة فلسطينية تدعى مليحة، كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، ومن ثم تتطور الأحداث، حين تتعرف مليحة على الضابط أدهم ضابط سلاح حرس الحدود، على الحدود المصرية الليبية، وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها.

وتتصاعد أحداث المسلسل، حيث تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟، سترصد أحداث المسلسل، كل الاجابات بصورة تشويقية مليئة بالمفاجآت.

ويعتبر مسلسل مليحة إحدى الأعمال الدرامية الضخمة التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ينتظرها الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2024، إذ لاقى البرومو ترحيبًا شديدًا من قبل الجمهور، فى مصر والوطن العربي.

صناع وأبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة النجم دياب، والنجمة القديرة ميرفت أمين، ويشارك خلاله مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، حنان سليمان، أنور خليل، رحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج شركة DS+، ومن إخراج عمرو عرفة.