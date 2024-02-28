مسلسلات رمضان 2024|مصادر تكشف للدستور مفاجآت جديدة في مسلسل «مليحة»

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل "مليحة" تصوير مشاهدهم في العمل الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ومن المقرر أن يظهر الفنان محمد دياب بشكل جديد في أحداث "مليحة"، سيكون مختلفا عمّا قدّمه في وقت سابق من أعمال، كما أن العمل الفني ستدور أحداثه عن العدوان الإسرائيلي على غزة وجرائم الاحتلال التي يرتكبونها في حق الفلسطنيين على مدار عقود من الزمن.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" من داخل العمل أن صنّاع وأبطال مسلسل "مليحة" قاربوا على الإنتهاء من تصوير مشاهد كثيرة منه، بتصوير حوالي 75% من مشاهده ،في عدد من الأماكن الحيّة من بينها معبر رفح وعدد من الأماكن الأخرى.



وستدور أحداث مسلسل مليحة حوّل أسرة فلسطينية وهي أسرة الطفلة مليحة التي غادرت فلسطين بسبب جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الأعزل.



المسلسل يأتي ضمن دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية بشكل دائم على مدار عقود، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الذي يضرب كل ربوع غزة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، ويكشف المسلسل عن كثير من العلاقات الطيبة والأخوية التىتربط الشعبين المصرى والفلسطينى، وهو ما سيظهر في علاقة الأسرة الفلسطيينة بمثيلتها المصرية ضمن أحداث "مليحة".

وأسرة مليحة ضمن أحداث العمل الفني ستتعرف بضابط حرس الحدود المصري "أدهم" الذي يجسد دوره الفنان محمد دياب الذي يقوم ببطولته المطلقة الأولى من خلال هذا العمل الفني، فتنقلب حياة كلُّ منهم رأسًا على عقب، ويكون لأدهم دورًا كبيرًا في رحلتهم.

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أبطال وصنّاع مسلسل مليحة



"مليحة" تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة DS+ ويشارك في بطولته كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.