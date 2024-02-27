مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين

مسلسل مليحة من الأعمال المنتظرة التي ستعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين، والنجم دياب، ويعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

وتشارك النجمة ميرفت أمين بطلة مسلسل مليحة المكون من 15 حلقة ويناقش القضية الفلسطينية وتاريخ الاعتداء الصهيوني على دولة فلسطين، وسيشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

وظهر خلال البوستر ملامح التدمير والخراب التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين، وظهرت مليحة بظهرها وتنظر إلى مدينتها غزة بحسرة بعدما هدمتها ودمرتها الحرب.

قصة مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

تتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة.

وتتصاعد أحداث مسلسل مليحة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 رويدًا حيثن تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟ كلها أسئلة يناقشها مسلسل مليحة للنجمة ميرفت أمين.

فيما يجسد النجم دياب دور ضابط سلاح حرس الحدود، ويعتبر مسلسل مليحة إحدى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي ينتظرها الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2024، ولاقى البرومو ترحيبًا شديدًا من قبل الجمهور بسبب عودة النجمة اللامعة ميرفت أمين للدراما من جديد.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.