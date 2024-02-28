مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل "مليحة" وأبرز أحداثه

حالة من الرواج الكبير حققها النجم دياب، الذى يخوض السباق الدرامي الرمضانى 2024، بمسلسل "مليحة"، واستطاع ان يتصدر التريند فور طرح البرومو الترويجي للمسلسل، والبوسترات الدعائية للعمل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل مليحة

وفي سياق متصل، يبحث عدد كبير من عشاق الدراما المصرية والعربية، عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "مليحة" وقصته وقائمة أبطاله، خاصة أنه يرصد حياة أسرة فلسطينية انتقلت للعيش في مدينة السلوم، ولكن بعد عدة أحداث تقع في ليبيا تضطر الأسرة كاملة العودة إلى قطاع غزة وتمر من مصر وتكون رحلتها مثيرة.

مواعيد عرض مسلسل مليحة والقنوات الناقلة

يتكون مسلسل مليحة، من 15 حلقة، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مليحة فى النصف الثانى من شهر رمضان عبر مجموعة قنوات CBC الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

يعتبر من الأعمال المنظرة بقوة خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل "مليحة".

أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة، حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.

صناع وأبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة، يتكون من 15 حلقة، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم دياب، ميرفت أمين، أمير المصري، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أنور خليل، رحاب الشناط، وديانا رحمة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار، وإنتاج شركة DS+، ومن إخراج عمرو عرفة.