الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

صناع «مليحة» يقتربون من إنهاء تصوير جميع مشاهده

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

كشفت مصادر من فريق عمل مسلسل «مليحة»، الذى يعرض خلال موسم رمضان المقبل، عن أن صنّاع العمل أوشكوا على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده، التى تم تصوير بعضها فى أماكن حقيقية وليست ديكورات، مثل معبر رفح ومناطق أخرى حوله.

ويأتى المسلسل فى إطار الدعم الذى توجهه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلى على غزة منذ شهر أكتوبر الماضى، ويكشف العمل عن طبيعة الروابط والعلاقات الطيبة والأخوية بين الشعبين المصرى والفلسطينى.

وتدور الأحداث حول أسرة «مليحة» الفلسطينية التى غادرت وطنها بسبب جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى، وتتعرف على ضابط حرس الحدود المصرى «أدهم»، الذى يجسد دوره الفنان محمد دياب، والذى سيكون له دور كبير فى رحلتها للعودة إلى وطنها.

ويشارك فى المسلسل، فنانون مصريون وعرب، مثل ميرفت أمين وأشرف زكى وأمير المصرى، وعلى الطيب وحنان سليمان ومروة أنور، والفلسطينية سيرين خاص، وهو إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة DS+.

وأعلنت الشركة المتحدة عن عرض المسلسل على قنوات «الحياة، وسى بى سى، وأون» خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل.

موسم رمضان العدوان الإسرائيلى مليحة

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