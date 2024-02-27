"المهن الموسيقية": "مش عارفين نوصل للموسيقار حلمي بكر"

كشف الدكتور محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، عن موقف مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس الإدارة من الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمي بكر، خاصة بعد تصدّر محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد عبد الله، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “النقابة مستعدة لنقل الموسيقار الكبير حلمي بكر إلى المستشفى في حال طلب ذلك.. نحن جميعا تحت أمره.. إحنا مستنيين أي شخص من طرفه يقول إنه عايز يروح المستشفى.. ومش عارفين نوصل له”.

وأضاف: "الموسيقار حلمي بكر قيمة فنية كبيرة ورجل أثر بألحانه في تاريخ الموسيقى العربية، لكن نحب نوضح إن هناك صعوبة شديدة جديدة في التواصل معه وهذا الموقف مستمر ولا نجد مبرر لهذا الأمر، ونحن يهمنا حياة الموسيقار الكبير حلمي بكر وأن نطمئن عليه".

الأزمة الصحية للموسيقار حلمي بكر

وكان الموسيقار الكبير حلمى بكر قد تعرض لأزمة صحية فى يناير العام الماضى 2023، استعدت دخوله إلى المستشفى، ومنها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، وغادرها في فبراير 2023، لتعود أزمته الصحية من جديد خلال الأشهر الماضية، بعد فقدانه تحريك قدميه.

وأكد هشام نجل الموسيقار الكبير حلمي بكر، المقيم في الخارج، أنه لا أحد يستطيع التواصل مع والده بعدما قررت زوجته الحالية نقله إلى الشرقية، وأنها تمنع عنه الزيارة، لافتا إلى أن والده تدهورت حالته الصحية.

حلمي بكر لحّن حوالي 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: «سيدتي الجميلة» و«حواديت» و«موسيقى في الحي الشرقي».