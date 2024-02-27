الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|الشركة المتحدة تطلق البرومو الأول من "المعلم" لـ مصطفي شعبان (فيديو)

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

 

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التريلر الرسمي لمسلسل “المعلم” المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني 2024، بطولة الفنان مصطفي شعبان، وتشاركه الفنانة سهر الصايغ البطولة النسائية، مع مشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن المقرر طرحه عبر شبكة قنوات الحياة  قناة «dmc» بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية «WATCH IT».

 

ولاقي التريلر لمسلسل “المعلم” الذي شاركه المنتج تامر مرسي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” اهتمام وإعجاب الجمهور عبر المنصات الرقمية بمجرد طرحه، والذي أظهر عدد من اللقطات للفنان مصطفي شعبان بطل العمل، والفنانة سهر الصايغ والطفل جان رامز.

 

قصة مسلسل المعلم 

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال وصناع مسلسل المعلم

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل المعلم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-مصطفى شعبان

- سهر الصايغ

- أحمد بدير

- عبد العزيز مخيون

- انتصار

- منذر رياحنة

- سلوى خطاب

- محمود الليثى

 أحمد فؤاد سليم

- سارة نور

- محمد العمروسى

- أحمد عبدالله محمود

- أسامة الهادى

- مصطفى حشيش

- لبنى ونس

- طارق النهري

- مفيد عاشور

- علاء زينهم

- حمدي هيكل

- الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين

-المسلسل من تأليف محمد الشواف

- إخراج مرقس عادل 

- إنتاج شركة سينرجى

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