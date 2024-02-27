الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تمس القلوب.. دليلك للمسلسلات الاجتماعية في رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024
مسلسلات رمضان 2024

يشارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 عدد كبير من الأعمال الاجتماعية التي يشارك أبطالها أملًا في حصد قلوب الجماهير خلال الموسم الذي ينطلق بعد ايام قليلة للغاية.

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ويمكث المخرجين ومعهم صناع هذه الأعمال في اللوكيشانات لفترات طويلة للانتهاء من التصوير حتى أول أيام رمضان 2024.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز الأعمال المبنية على قصص من الشارع المصري عبر حواديت مميزة ترصد واقع اجتماعي متغير من عمل إلى آخر.

المعلم

تدور قصه مسلسل المعلم في إطار شعبي، بطولة النجم مصطفي شعبان والذي يظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ويدخل خلال الأحداث في صراعات كثيرة مع كبار التجار، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.


حق عرب

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي، حول كبير المنطقة والذي يدعى عبد ربه، وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى عطوة، يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا، ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وليد فواز، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود  حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

لحظة غضب

يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب في إطار من الرومانسية والممزوجة بالتشويق والمفاجات طوال الأحداث، تأليف مهاب طارق إخراج عبد العزيز النجار انتاج واتش ات وتنفيذ طارق الجنايني من بطولة صبا مبارك، علي قاسم، محمد شاهين.


صيد العقارب

تدور أحداثه حول فتاة تتمرد على عادات وتقاليد أهلها، وتعمل تاجرة سموم، وتقوم باستخلاص سم العقارب وبيعه، وتلك الفتاة تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ولديها شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع مرور أحداث المسلسل يقتل شقيقها المريض، على يد عائلة زوج غادة عبد الرازق، وتتصاعد الأحدث، العمل من تأليف باهر دويدار إخراج احمد حسن إنتاج فينومينا وهو من بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي.


بيت الرفاعي

تتصاعد أحداث المسلسل من خلال بيت الرفاعي، التي يتحكم فيها الكبير محمود الرفاعي، وهو واحد من أثرياء المنطقة، المعروف عنه مساعدة كل من حوله وإنفاق أمواله في الخير، أما من الباطن تعمل العائلة في مجال تجارة الآثار، تأليف بيتر ميمي  إخراج احمد نادرجلال  إنتاج سينرجي وبطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل  .
 إمبراطورية ميم.

ويناقش المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية للأسر المصرية من خلال العلاقة بين شخصية مختار التي يقدمها الفنان خالد النبوي وأبنائه في العمل بالغضافة إلى تشابك العلاقات الاجتماعية مع باقي أبطال المسلسل.

المعلم حق عرب لحظة غضب صيد العقارب سينرجى بيت الرفاعي

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