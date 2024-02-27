الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

وفاء عامر: تأخرت فى العمل مع إسماعيل فاروق.. والعوضى قلبه على الشغل

وفاء عامر
وفاء عامر

قالت الفنانة  وفاء عامر  إنها تأخرت كثيرًا في العمل مع المخرج إسماعيل فاروق وهو ما تحقق في مسلسل "حق عرب"، مشيرة إلى أنه مخرج متفوق جدًا ولديه نظرة مميزة لكل ممثل ولكل مشهد، وهو الأمر الذي يجعلها سعيدة في اللوكيشن خلال التصوير على حد وصفها.

وعن تعاونها مع العوضي قالت لـ الدستور: أحمد العوضي فنان كبير ولديه قلب متسامح وطيب وأتمنى أن ربنا يوفقه في العمل وأنا سعيدة به، وسيكون له مكانة كبيرة هذا العام.

وأضافت: "من مميزات العوضي أنه لا يَغير من نجاح أي فنان، بل العكس تماما يحاول أن يظهر الجميع على أفضل شكل ممكن، وأنا مثلما ذكرت سعيدة في اللوكيشن وأحب التواجد فيه دائمًا وأشعر أنه سيكون من الأعمال المميزة في شهر رمضان وهيطلع منه تفاصيل تعجب الجمهور".

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وعن سيناريو العمل قالت:"محمود حمدان من المؤلفين اللي بيفكروني بالعظيم أسامة أنور عكاشة فحمدان لديه طبيعة خاصة في الكتابة ويشعر بالمسئولية وهو ملم ويعلم كثيرًا قيمة الفن وهذا أسعدني بشكل غير طبيعي وجعلني متشوقة للعمل".

وفاء عامر: حق عرب ملىء بالنجوم الشباب

وتابعت:"كما أن العمل يتواجد فيه نجوم لديهم حالة فنية مميزة ومنهم دينا فؤاد التي تقدم دور جيد وكذلك أحمد عبدالله محمود بالإضافة إلى وجود وجوة شابة مميزة معانا جيدون للغاية ويشعرون بالمسئولية مثل كارولين عزمي ودنيا المصري وميدو ماهر الذي يقدم شخصية مميزة للغاية".

واختتمت قائلة:"وأهم الأشياء التي أجدها ذا طبيعة جيدة في العمل هي شركة سينرجي التي أحترم مجهودهم الكبير في تقديم هذا العمل، وأشكر تامر مرسي وحسام شوقي لاختيارهما الأعمال الجيدة، فلديهما نظرة مهمة وممتازة في اختيار الأعمال التي تقدم للجمهور، وأنا تعاونت معهما في جزيرة غمام الذي حقق نجاحا كبيرا وقدمت معهما مسلسل حكايتي فهما لديهما كاريزما اختيار السيناريو والنجم، ودائما يصلان للنجاح بشكل يؤكد نظرتهما الجيدة".

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