أحمد العوضى.. بطل الحارة الشعبية وحبيب الملايين

يواصل الفنان أحمد العوضي نجاحاته المتتالية، سواءً في السينما أو الدراما التليفزيونية، الأمر الذي جعله واحدًا من أبرز النجوم المشاركين في دراما رمضان 2024، بعدما قدم خلال الفترة القليلة الماضية عدة أعمال وضعته في المنطقة الدافئة بالنسبة للجمهور، وهى النقطة التي يعتبرها الجمهور أساسية على طاولة الأشياء المهمة إليه في أيام شهر رمضان على المستوى الدرامي، خاصة مع تعدد الأعمال المعروضة.

فنجح العوضي بفضل موهبته واختياره الجيد للأعمال التي يقدمها أن يكون مع الجمهور بشخصيات اختارها من الشارع الذي عاش فيه طويلًا ويعلم كواليسه وتفاصيله عن ظهر قلب، الأمر الذي جعل فكرة دخوله إلى قلوب الجماهير أمرًا سهلًا بالنسبة له، فهو أحد سكان المناطق الشعبية وتحديدًا منطقة عين شمس، لذا فاختياره دائمًا صادق وتجسيده للشخصيات تعدى مرحلة التمثيل وأصبح واقعيًا بكلماته التي يبتكرها في كل شخصية يقدمها للجمهور.

ويراهن العوضي هذا العام على شخصية عرب السويركي، الشخصية التي تتعرض للظلم ويحاول أن يصل للنجاح على الرغم من الصعوبات التي تملأ الحياة حوله، لكنه يخرج من عباءة الظلم والفقر ويتحول إلى شخص آخر بفعل بعض التفاصيل التي يتناولها المسلسل والذي كتبه محمود حمدان ويخرجه إسماعيل فاروق لرمضان 2024.

أبطال حق عرب

يشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الذي يعرض في دراما رمضان 2024 كثير من الفنانين إلى جانب الفنان أحمد العوضي، حيث يشارك في بطولة العمل كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.