الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ناقد فني: نجاحات الشركة المتحدة مستمرة ورمضان 2024 ملىء بالأعمال المميزة

المتحدة
المتحدة

أكد الكاتب والناقد الفني رامي المتولي، أن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، تألقت بشكل ملفت للأنظار خلال الفترة الماضية، بأعمال مميزة وذات قيمة فنية كبيرة، أحدثت حالة رواج كبير في مصر وخارجها ولعل خير دليل كان النجاح الأخير الذي حققه مسلسل “حالة خاصة” مؤخرًا .

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المتحدة تقدم وجبة فنية مميزة

وأشار رامي، أن نجاح المتحدة لا يتوقف على هذا العام أو العام الماضي فقط لكن من خلال الأعوام السابقة القليلة، وذلك على الرغم من الكثير من الضغوطات التي غيرت بشكل سلبي على الصناعة مؤخرًا، واخص بالذكر صناعة الدراما التلفزيونية، خلال فيروس كورونا، التي أدت إلى ظهور بعض المشكلات بسبب إجراءات الوقاية، والحد من انتشار المرض، ما أثرت على عددٍ المسلسلات والنوعية، الإ ان الشركة المتحدة خلال فترة كورونا استطاعت تقديم عدد من المسلسلات التي كانت تتسم بإنتاج مميز وفقًا لهذه لظروف.

وعن دراما رمضان 2024 قال رامي، إن الموسم الحالي يشهد عرض عددٍ من المسلسلات المميزة لعدد كبير من الفنانين من ذوي الشعبية الجماهيرية الكبيرة ومنهم الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان يحيى الفخراني، وهناك كذلك مسلسلات ذات طبيعة انتاجية وقصصية محترمة جدًا ولعل ابرزها مسلسل الحشاشين وهو من اضخم الانتاجات التلفزيونية ويتناول محورا سياسيا مهمًا، ومحورا تاريخيا ذات بعد يحترم وهو من بطولة كريم عبد العزيز.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اسهامات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم الفن المصري الشركة “المتحدة” للخدمات الاعلامية

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