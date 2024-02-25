دراما رمضان 2024.. نجوم الفن: «المتحدة» استعادت قوتنا الناعمة.. وأنعشت السوق بأقوى إنتاج درامى

سيكون المشاهدون فى جميع أنحاء الوطن العربى على موعد مع المتعة الخالصة، التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى رمضان المقبل، الذى تعرض خلاله مجموعة من الأعمال الدرامية المختلفة على جميع المستويات الفنية، والتى ينتظرها الجمهور بشغف كبير.

وتضم هذه الأعمال عددًا كبيرًا من كبار نجوم الدراما، الذين حققوا نجاحات مهمة فى المسلسلات التى شاركوا فيها خلال الفترات الماضية، بما ينبئ بتقديم أفضل وجبة درامية للجمهور خلال الشهر الكريم.

خلال حديثهم التالى مع «الدستور»، يكشف أبطال الأعمال الرمضانية عن تفاصيل الدعم الكبير الذى تقدمه «المتحدة للخدمات الإعلامية» لصناعة الدراما، وكيف تعمل على استعادة ريادة العمل الدرامى على مستوى الوطن العربى ككل.

أحمد العوضى: خلقت مناخًا مناسبًا.. وأتاحت الإمكانات لتقديم أفضل الأعمال

قال الفنان أحمد العوضى إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت على خلق مناخ فنى مناسب، يجعل أى فنان يعمل بشكل مميز، وسط أجواء جيدة تتيح للصناعة أن تتطور بشكل أسرع، من خلال طرح أفضل السيناريوهات، وتوفير أقوى الإمكانات.

وأضاف «العوضى»: «الشركة المتحدة تطرح الأعمال الرمضانية بجودة عالية، ولم تتوقف عن دعمها الكامل لأى عمل أو فنان مبدع، وهو أمر يفيد العمل الدرامى بشكل عام». وعبّر عن سعادته بالتعاون مع الشركة فى أكثر من عمل فنى، مؤكدًا أن الشركة تسير بخطوات ممتازة، تجعلها تحضر بشكل قوى على الساحة العربية، محققة الريادة لمصر، عبر أعمال تليق بالمشاهد العربى.

واختتم بقوله: «الشركة تحافظ على الذوق العام للمتفرج، بأعمال متنوعة ومكتوبة بشكل إبداعى، ووفرت لهذه الأعمال إمكانات إنتاجية كبيرة، تسهم فى تقديمها بأفضل صورة ممكنة».

خالد الصاوى: وفرت فرص عمل كثيرة لجميع عناصر المجال الفنى

أشاد الفنان خالد الصاوى بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عالم الدراما، واصفًا إياها بأنها سبب قوى فى حضور الكثير من النجوم الشباب والمخرجين والمؤلفين، فى ظل تعاونها مع الكثير من شركات الإنتاج. وقال «الصاوى» إن هذه السياسة أسهمت فى تحقيق التنوع فى الكثير من الأعمال الفنية التى تطرح على الساحة، إلى جانب تقديم الكثير من الأعمال الوطنية، التى تسهم فى رفع الوعى لدى المشاهد المصرى.

وأضاف أن «المتحدة» أسهمت فى خلق فرص عمل للكثير من عناصر المجال الفنى، سواء عاملين أو فنيى تصوير أو إضاءة، إلى جانب الممثلين بطبيعة الحال. وتابع: «أردد دائمًا وسأظل أردد وأقول إن (المتحدة) أسهمت وكانت سببًا رئيسيًا فى أن يشهد مجال الدراما تنوعًا كبيرًا فى الأعمال المقدمة، وهذا ما جعل المواطن يشعر من جديد بدور القوى الناعمة فى مصر».

أحمد ماهر: أثْرت الصناعة بقوة وأعادت نجومًا كبارًا إلى الساحة

أثنى الفنان أحمد ماهر على التطور الكبير الذى أثرت به «المتحدة» المجال الفنى، ونجاحها فى خلق انتعاشة فنية قوية، من خلال الأعمال التى عرضت «خارج الموسم»، على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

وأشاد «ماهر» بحرص «المتحدة» على إعادة نجوم كِبار إلى الساحة، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة إلى السوق، مضيفًا: «كما أنها دائمًا ما تسهل الأمور على الفنانين الموجودين داخل أى عمل فنى، وهذا الكلام قائم على واقع، وأشهده خلال وجودى فى مسلسل (صيد العقارب)، مع الفنانة غادة عبدالرازق».

وواصل: «وجدت من الشركة المتحدة اهتمامًا كبيرًا بالعمل الذى تنتجه، كما أن الخدمات الإنتاجية كانت متوافرة بشكل رائع، والإجراءات والتحضير للتصوير وأماكن اللوكيشن، كلها أشياء تم توفيرها بشكل رائع، كما أنها تذلل كل الصعوبات والتحديات التى تواجه فريق العمل».

وفاء عامر: تختار بعناية الأعمال المقدمة للمشاهدين

عبَّرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالمشاركة فى دراما رمضان ٢٠٢٤، بأكثر من عمل، ينتمى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى وصفتها بالشركة المميزة التى تختار بعناية الأعمال التى تقدمها للجمهور.

وقالت الفنانة: «أهم الأشياء التى وجدتها فى التعاون مع شركة (سينرجى)، تحت مظلة (المتحدة)، هو فكرة المجهود الكبير الذى يبذل فى تقديم الأعمال، وتحديدًا فى مسلسل (حق عرب) هذا العام».

وأضافت: «أشكر كل أفراد الشركة المتحدة، وأشكر تامر مرسى وحسام شوقى، لاختيارهما الأعمال الجيدة، فلديهما نظرة مهمة وممتازة فى اختيار الأعمال التى تقدم للجمهور». واختتمت بقولها: «سبق أن تعاونت مع تامر مرسى وحسام شوقى فى (جزيرة غمام)، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وقدمت معهما مسلسل (حكايتى)، وهما لديهما ميزة حسن اختيار السيناريو والنجم، ودائمًا يصلان للنجاح، بشكل يعكس نظرتهما الجيدة».

سيد رجب: إنتاجها ذو جودة عالية ينافس الشركات العالمية

أكد سيد رجب أن «المتحدة» تقدم موسمًا دراميًا مميزًا ومتنوعًا للغاية هذا العام، بما يسهم فى تطوير المحتوى الفنى على المستوى التاريخى والاجتماعى والشعبى والتراجيدى والكوميدى، بشكل يناسب جميع الأذواق.

وأضاف «رجب»: «كما أن الشركة تحقق عنصر التنوع من ناحية المسلسلات القصيرة أو الطويلة، مع توفير العرض على منصة واتش إت، لإمتاع المشاهدين، لذا أتوقع أن يشهد الموسم الدرامى الرمضانى المقبل منافسة قوية بين كبار الصناع والنجوم». وواصل: «الشركة تقدم وجبات درامية دسمة، تضم أعمالًا قيّمة ومتصلة بالواقع، مع تسخير الإمكانات الإنتاجية الضخمة، من خلال تعاون (المتحدة) مع شركات الإنتاج الكبرى، لتقديم أعمال ذات جودة عالية على مستوى المضمون والصورة أيضًا، تستطيع منافسة شركات إنتاج عالمية، والتغلب عليها فى صنع مضمون قوى ومتميز فى الوقت نفسه، وهو ما ظهر جليًا خلال بروموهات المسلسلات». وأوضح أنه «على سبيل المثال، مسلسل (بيت الرفاعى)، الذى أشارك فى بطولته هذا العام، مع الفنان المتمكن من أدواته الجميل أمير كرارة، تتحقق فيه هذه العناصر، وأعِد الجمهور أنه سينبهر بأحداث العمل، الذى يحمل الكثير من المفاجآت، فقد وجدت نفسى أمام عمل متكامل الأركان، يناقش العديد من القضايا وأحداثه مشوقة للغاية، وانبهرت أثناء قراءة السيناريو الذى كتبه بحرفية شديدة بيتر ميمى».

واختتم بقوله: «هناك تطور كبير وملموس فى الإنتاج الدرامى، منذ دخول الشركة المتحدة المجال قبل عدة سنوات، وهذا التطور إيجابى، وأسهم فى خلق دراما هادفة، كما أفرز العديد من المواهب، سواء على جانب التمثيل أو الصناعة».

إيناس كامل: مدت المواسم الدرامية طوال العام

وجهت الفنانة إيناس كامل التحية والتقدير لـ«المتحدة»، نظرًا لاهتمامها الكبير بتطوير الصناعة الفنية بشكل عام، والدراما التليفزيونية خاصة، مشددة على أن «الشركة بذلت جهدًا كبيرًا، لذا أحيى مسئوليها على الجهد الكبير الذى حملوه على عاتقهم لوحدهم، فأثبتوا أنهم على قدر المسئولية».

وأضافت «إيناس»: «الشركة المتحدة استطاعت فى وقت قصير من تحملها المسئولية، أن تمد موسم الدراما التليفزيونية طوال العام، فلم تعد هذه المواسم مقتصرة على فترة بعينها، كما كان من قبل، ولم تعد مقتصرة على شهر رمضان فقط». وواصلت: «الشركة عملت على تطوير الدراما التليفزيونية، وأتاحت للمشاهد فرصة لمتابعة أعمال متنوعة ومميزة وذات رسالة وهدف واضح على مدار العام، ما بين الكوميدى والتراجيدى، إلى جانب الأعمال الخاصة بقضايا المرأة والشباب والأطفال وغيرها، إضافة للمسلسلات الديجيتال التى تعرض على منصة (واتش إت) الإلكترونية».

رحاب الجمل: شجعت على اكتشاف المواهب

قالت الفنانة رحاب الجمل إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أتاحت فرصًا كثيرة للفنانين الشباب، وعملت على إضافة روح جديدة للصناعة الفنية، من خلال اكتشاف مواهب جديدة ومميزة، كما أنها تحرص دائمًا على الإنتاج الضخم والتنوع فى أعمالها، وضمان خروجها فى أفضل صورة. وأضافت «رحاب»: «الشركة نجحت فى إثراء الفن والإنتاج الفنى، ووجودها ضرورى وكان حلمًا انتظرناه سنوات، لأنها شركة كبيرة حريصة على تطوير أدواتها والارتقاء بجودة أعمالها، وهذا ما نلاحظه من خلال الأعمال التى نشارك فيها أو يشارك فيها زملاؤنا». وواصلت: «الشركة لها فضل كبير فى إعادة الكثير من زملائنا إلى الأضواء مرة أخرى، بعد سنوات من التجاهل بسبب فوضى الإنتاج»، مختتمة بقولها: «أثق فى قدرة (المتحدة) على الاستمرار فى الصدارة، وتحويل المنتج الفنى المصرى إلى منتج عالمى ينافس كل الدول على جميع المستويات، لأنها حريصة على المزج بين الخبرة والشباب، والاستثمار فى الأفكار الجديدة».

سوسن بدر:تتصدر قوائم الأعلى مشاهدة فى مصر والوطن العربى

وجهت الفنانة سوسن بدر الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمها للدراما المصرية، معربة عن سعادتها بهذا الزخم الدرامى المتنوع، الذى يثبت أن مصر رائدة الفن فى كل العصور.

وقالت الفنانة القديرة إنه رغم التحديات التى يواجهها العالم، فإن «المتحدة» استطاعت تنويع القضايا المقدمة للجمهور من خلال أعمالها، ما أعاد المشاهد المصرى والعربى إلى الشاشة الصغيرة من جديد.

وأضافت: «الدراما المصرية أصبحت تتصدر قوائم الأعلى مشاهدة وطلبًا فى مختلف الدول»، مشددة على أن «المتحدة» لديها خطة مدروسة للنهوض بالدراما المصرية على مدار السنوات المقبلة.

واختتمت بقولها: «الموسم الرمضانى له مذاق خاص عند الجمهور، لذا لم يكن من السهل إرضاء جميع المشاهدين، ولكن (المتحدة) أصرت على تقديم وجبة متنوعة بكتاب ومخرجين جدد، على قدر كبير من الوعى، مع الاستعانة بالخبرات أيضًا، فكان هناك مزيج وتوليفة احترمت عقلية المشاهد، من خلال تنوع الموضوعات والقصص الجديدة، بشكل إبداعى أعاد الحياة لصناعة الدراما المصرية».