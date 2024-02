مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد +1 لـ دينا الشربيني وشريف سلامة

2/26/2024 11:46:04 AM

تقوم الفنانة دينا الشربيني بتصوير احداث مسلسلها الجديد “كامل العدد +1”، في عدد من اللوكيشانات الداخلية في إحدى المباني السكنية بالتجمع الخامس، حيث تم تصوير مشاهد من العمل في إحدى المدارس هناك خلال الأيام الماضية، في العمل المنتظر عرضه على قناة اون خلال ايام الماراثون الرمضاني المقبل.

مسلسل كامل العدد +1

كما قام فريق عمل مسلسل كامل العدد +1 بالتصوير فى منطقة نيو جيزة، وأحد المستشفيات الخاصة فى نفس المنطقة، قبل أن ينتقلوا الى التجمع الخامس لاستكمال التصوير هناك.

المسلسل من المنتظر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر قناة ON العامة، وقناة ON DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار إجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

كان قد اثار المسلسل في نسخته السابقة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصناع العمل، وبالحكاية التي اقتربت من الكثير مما يحدث في البيوت المصرية، وأعادتهم لواحد من أنجح الأفلام المصرية التي مازال الجمهور يحب مشاهدتها، وهو فيلم "عالم عيال عيال" بطولة النجمين رشدي أباظة وسميرة أحمد، وهو الفيلم الذي حرص صناع العمل على تقديم التحية لكل من شاركوا فيه، خاصة مع اقتراب ملامح القصتين.