مسلسلات رمضان 2024.. روجينا تروج لمسلسل سر إلهي على طريقتها الخاصة

روجت الفنانة روجينا لانطلاق عرض مسلسلها الجديد “سر الهي” في شهر رمضان المقبل 2024 على فضائية سي بي سي، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك .

روجينا تروح لمسلسل سر إلهي

ونشرت روجينا صورة لبوستر العمل الذي نشرته القناة وعلقت عليه قائلةً :"الحمد والشكر لله مسلسل سر الهى على قناة cbc شهر الفرحه، باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك مدد يارب مدد بلا عدد كله باذنه" .

قصة مسلسل سر إلهي

تدور قصة مسلسل سر إلهي حول سيدة تدعى نصرة، وهي التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة روجينا، و"نصرة" تظهر خلال المسلسل أنها متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، وسيتزوج محمد ثروت من أعز أصدقائها وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الأمر الذي يجعلها تضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

ابطال سر الهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى، وتضم قائمة أبطال مسلسل "سر إلهي" بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، رشا مهدى، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.