الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. روجينا تروج لمسلسل سر إلهي على طريقتها الخاصة

روجينا
روجينا

روجت الفنانة روجينا لانطلاق عرض مسلسلها الجديد “سر الهي” في شهر رمضان المقبل 2024 على فضائية سي بي سي، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك .

روجينا تروح لمسلسل سر إلهي 

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد انتهاء تصوير مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

txt

أشرف زكى: الشركة المتحدة نوعت فى الأعمال الرمضانية

txt

محمد حماقى يستعد لإحياء أولى حفلاته فى جولة أمريكا الشمالية

txt

وليد فواز: شركة سينرجي وش السعد عليا.. و"حق عرب" مليء بالصراعات

txt

مسلسل "حدوتة منسية".. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله الحلقة الـ21

txt

موعد عرض مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك الحلقات الجديدة الـ20

txt

مسلسلات رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "عتبات البهجة" ليحيى الفخرانى

txt

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لـ صبري فواز وشيرين رضا الحلقة الـ31

txt

دينا فؤاد لـ"الدستور": "حق عرب" تحد جديد.. وسعيدة بالعمل مع العوضي

txt

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل صيد العقارب "غادة عبدالرازق"

ونشرت روجينا صورة لبوستر العمل الذي نشرته القناة وعلقت عليه قائلةً :"الحمد والشكر لله مسلسل سر الهى على قناة cbc شهر الفرحه، باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك مدد يارب مدد بلا عدد كله باذنه" .

قصة مسلسل سر إلهي

تدور قصة مسلسل سر إلهي حول سيدة تدعى نصرة، وهي التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة روجينا، و"نصرة" تظهر خلال المسلسل أنها متزوجة من الفنان محمد ثروت الذي سيسرق منها ميراث أشقائها من أمها، وسيتزوج محمد ثروت من أعز أصدقائها وذلك ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الأمر الذي يجعلها تضطر إلى الانتقال إلى القاهرة مغادرة محافظة المنصورة.

ابطال سر الهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى، وتضم قائمة أبطال مسلسل "سر إلهي" بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، رشا مهدى، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

سر إلهى مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي حلقات مسلسل سر إلهي روجينا مكرم مراد أحداث مسلسل سر إلهي سر إلهي رمضان 2024 عدد حلقات مسلسل سر إلهي رمضان 2024 دراما رمضان 2024 فريق عمل مسلسل سر إلهي رمضان2024 مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسل سر إلهي عرض مسلسل سر إلهي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد انتهاء تصوير مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

أشرف زكى: الشركة المتحدة نوعت فى الأعمال الرمضانية

محمد حماقى يستعد لإحياء أولى حفلاته فى جولة أمريكا الشمالية

وليد فواز: شركة سينرجي وش السعد عليا.. و"حق عرب" مليء بالصراعات

مسلسل "حدوتة منسية".. تفاصيل العرض وقصته وأبطاله الحلقة الـ21

موعد عرض مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك الحلقات الجديدة الـ20

مسلسلات رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "عتبات البهجة" ليحيى الفخرانى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد لـ صبري فواز وشيرين رضا الحلقة الـ31

الأكثر قراءة

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

مستندات.. حيثيات حبس غادة والى بتهمة سرقة لوحات فنان روسى

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟