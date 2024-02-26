مسلسلات رمضان 2024.. موعد انتهاء تصوير مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

قارب النجم ياسر جلال على انهاء تصوير أحداث مسلسله الجديد “جودر - ألف ليلة وليلة"، بعدما قطع شوطًا طويلًا من التصوير منذ العام الماضي، خاصة وأن العمل كان قد خرج من منافسات رمضان 2023، بسبب ضخامة مشاهده، الإ أنه اقترب من إنهاء تصوير مشاهده الأساسية هذه الفترة.

موعد انتهاء تصوير مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

العمل من المرجح أن ينتهي صناعه من تصوير اخر مشاهده والتي يتم تصويرها في الحي الاسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي في غضون أسبوعين، ودخل مخرجه اسلام خيري في اعمال مونتاج الحلقات الأخيرة من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة هذه الفترة.

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

تدور أحداث المسلسل حول لقاء الثنائي النجمة اللبنانية نور والفنان ياسر جلال، لتكون الأحداث مشوقة وممتعة للجماهير، ويظهر ياسر جلال فى دراما رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة وخلال الأحداث يقدم شخصيتين مختلفتين الأولى وهي شخصية شهريار والثانية وهى شخصية جودر ويشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ياسمين رئيس ونور وشيري عادل وغيرهم.

أبطال مسلسل جودر

المسلسل مكون من (15 حلقة) ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل مسلسل جودر لياسر جلال ونور اللبنانية

يعرض جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس في النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.