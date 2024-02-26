مسلسلات رمضان 2024| ياسر الطوبجي يكشف لـ الدستور تفاصيل دوره فى جودر - ألف ليلة وليلة

أكد الفنان ياسر الطوبجي، أنه اقترب على الانتهاء من تصوير دوره بالكامل فى أحداث مسلسل،"جودر - ألف ليلة وليلة" الذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال، ويشارك به خلال السباق الدرامى الرمضاني المقبل 2024.

شقيق جودر

وأضاف "الطوبجي" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه يجسد خلال الأحداث شخصية "سليم" وهو شقيق ع(جودر) بطل العمل الذي يجسده ياسر جلال، مؤكدا أنه سيظهر بدور وشخصية جديدة تماما ستبهر الجمهور.

وتابع الطوبجي: فخور جدا بالحالة الدرامية والتنوع فى الأعمال التى يتم تقديمها للجمهور، من حيث الاجتماعية، والتاريخية، والكوميدية، والاكشن، والدينية، وكذلك مسلسلات الانيميشن التى يتم تقديمها للاطفال بشكل مميز هذا العام من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل جودر ألف ليلة وليلة والقنوات الناقلة

وفى سياق متصل سيتم عرض مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني، بشكلا حصريا على مجموعة قنوات ON، بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة WATCH IT الرقمية.

ويضم مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، من 15 حلقة، ويعتبر من أضخم الأعمال الانتاجية التى يتم تقديمها فى تاريخ الدراما المصرية، إذ يتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة، حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

صناع وأبطال مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

يشارك فى أحداث مسلسل جودر ـ ألف ليلة وليلة، أكثر من 35 نجم ونجمة أمام النجم ياسر جلال، فى مقدمتهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، وليد فواز، عابد عناني، مجدي فكري، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد فتحي، أحمد ماهر، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، جيهان الشماشرجي، سماح أنور، سامية الطرابلسي، خالد أنور، ميرنا هشام، والعمل من تأليف السيناريست والمؤلف أنور عبدالمغيث، ومن إنتاج شركتى ميديا هب وأروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسلام خيري.