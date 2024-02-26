مسلسلات رمضان 2024.. رشا مهدي تنضم لمسلسل امبراطورية ميم

انضمت الفنانة رشا مهدي للمسلسل المنتظر امبراطورية ميم، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل على شاشة DMC و منصة Watch it، وتجسد من خلاله شخصية “سلمى”.

رشا مهدي تنضم لامبراطورية ميم

وأعربت رشا مهدي عن سعادتها بالتعاون مجددا مع المخرج محمد سلامة في مسلسل “امبراطورية ميم”، بعدما شاركت معه العام الماضي من خلال مسلسل “الكتيبة 101”.

قصة مسلسل امبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا لعمر المراهقة، فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عم اتفاقهم في وجهات النظر.

مسلسل “امبراطورية ميم” يتكون من 30 حلقة وهو من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل عن قصة احسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

على جانب أخر تواصل رشا مهدي تصوير دورها في مسلسل “سر إلهي” مع المخرج رؤوف عبد العزيز والذي يعرض على شاشة الحياة في شهررمضان المقبل.