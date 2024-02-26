الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ريهام حجاج.. صدفة رمضان الحلوة

ريهام حجاج
ريهام حجاج

استطاعت الفنانة ريهام حجاج التواجد بقوة في الماراثون الرمضاني للعام الخامس على التوالي بعدما استقرت هذا العام على تقديم “صدفة”، وهو العمل الذي تتعاون خلاله مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أيمن سلامة.

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انطلاقه ريهام حجاج الحقيقية كانت في رمضان 2020 عندما قدمت مسلسل “لما كنا صغيرين” مع النجم خالد النبوي، الأمر الذي جعلها تنتشر رمضانيًا، وتتواجد في الموسم تلو الآخر لتكون موجودة سنويًا بمسلسلات جميعها انتمى للدراما الاجتماعية بقصص من الحياة ابكت خلالها الكثيرين بواقع الموضوع نفسه الذي دارت حوله هذه القصص والتي استكملتها تواليًا “وكل ما نفترق” “يوتيورن” “جميلة”، لتغير جلدها تمامًا هذا العام وتعود من جديد للكوميديا الذي تألقت فيه كثيرًا خاصة في عالم السينما ولعل “رغدة متوحشة” و“يوم مالوش لازمة” اكثر ابرزهم الامر الذي جعلها تفكر للعودة لهذا الشكل من الأعمال بمسلسل “صدفة”.

ومسلسل "صدفة” نقطة انطلاق جديدة بتفاصيل تمثيلية مختلفة لحجاج خاصة وانها ستظهر بدور الفتاة القريبة من الحارة الشعبية بتقديمها لشخصية مدرسة التاريخ التي تتعرض للكثير من التفاصيل الكوميدية وسوء الحظ طوال الوقت، في إطار من التشويق والاثارة، حيث تأمل حجاج أن تجد النجاح الكبير خلال ايام شهر رمضان 2024.

تفاصيل مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملئ بالاثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران" وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

ومسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

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