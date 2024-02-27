watch it تسيطر على الساحة الفنية بأعمال مميزة وأفكار جريئة

حققت منصة واتش إت watch it طفرة كبيرة في عالم الإنتاج الفني خلال الفترة القليلة الماضية، بتقديمها عدة أعمال فنية لاقت نجاحات كبيرة بمشاريع مليئة بالجرأة التي تحسب للقائمين على المنظومة في المنصة، التي أصبحت من أهم منصات العالم العربي في وقت قصير للغاية.

ولعل أبرز ما يؤكد فكرة جراءة المنصة هو اعتمادها على ممثلين شباب وتجارب فنية بقصص غير متداولة، راصدة العديد من التحديات المجتمعية الصعبة التي أوضحتها بطرق سهلة استوعبها المشاهد بشكل يميل إلى الكوميديا في كثير من الأحيان.

نجاحات كبيرة لمنصة "واتش إت"

نجاح المنصة لم يكن مقتصرًا على الحالة الفنية للمسلسلات التي تقدمها فقط، بل اعتمدت على تفاصيل أخرى جسدت حالة النجاح بأعمال متنوعة، ما بين الترفيهي المتنوع بالغناء والحوارات الخاصة بالنجوم، وكذلك بالأعمال الوثائقية المبذول فيها جهد كبير لتقترب من أنها عمل سينمائي مكتمل الأركان.

ولعل المثال الحي على ذلك مسلسل "أم الدنيا"، الذي استطاع أن يظهر تاريخ مصر بشكل جديد وبطرق سينمائية مبنية على تفاصيل مميزةو لعبت بطولتها الفنانة سوسن بدرو بحلقات عديدة عبرت خلالها عن الهوية المصرية بأعلى مستوى صورة عبر كاميرات احترافية حديثه وبأساليب إخراجية مميزة بأعين المخرج محمود رشاد، كما أن البرنامج الترفيهي "سولد أوت" أصبح من معالم المنصة الشهيرة لتصدره لأسابيع عديدة بحلقات متنوعة ترند البحث، سواء في مواقع السوشيال ميديا أو على المنصة نفسها، لما قدمه البرنامج من حلقات مع كبار النجوم على المستوى التمثيلي والغنائي الأمر الذي أعطى له شعبية كبيرة.

ولعل أبرز النجاحات التي أحدثتها المنصة خلال الفترة الماضية، والتي لا يمكن الحديث عنها جميعًا لكثرتها، هي الأعمال الدرامية التي تحدثت عنها كافة وكالات الأنباء العربية لافتة النظر إلى مدى نجاح المحتوى المقدم في تلك الأعمال، والتي كان آخرها مسلسل "حالة خاصة" الذي لعب بطولته الفنان الشاب طه دسوقي، الذي استطاعت المنصة أن تضعه في منطقة فنية جديدة بعيدة عن الكوميديا التي اشتهر بها بتجسيده شخصية مريض التوحد، التي قدمها بإتقان شديد وتفاصيل تمثيلية غاية في التألق، وذلك على حد وصف وكالات أنباء أشهر الجرائد والمواقع العربية، فالعمل حقق نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه في مصر وعدد فاق التوقعات من الدول العربية الشقيقة، خاصة أن العمل لامس القلوب بتفاصيل تحدث فيها عن فلسطين بشكل مباشر وغير مباشر طوال الحلقات.

الامتياز الذي وصلت إليه المنصة خلال أعمالها الدرامية لم يكن مقتصرًا فقط على "حالة خاصة" بنفس القدر من النجاح، بل قدمت أعمالًا أخرى اعتمدت خلالها على اكتشاف المواهب الجديدة المختارة بعناية شديدة، خاصة في مسلسل "باب العمارة" الذي جعل حاتم صلاح بطلاً لأول مرة ليتألق وينجح ويصبح من أهم الممثلين اللاعبين لدور الكوميديا خلال الفترة الحالية بعدما نجح في المسلسل بشكل كبير للغاية، وعلى نفس المنوال نجح مسلسل "بالطو" للفنان الشاب عصام عمر في أول بطولاته الفنية، ولاقى العمل هو الآخر حالة رواج كبيرة وغير مسبوقة على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى نجاح الموسم الثاني لمسلسل "ريفو" لأمير عيد.

وتقع المنصة في تحدٍ جديد خلال شهر رمضان المقبل 2024، من خلال إنتاجها عملا دراميا يحمل اسم "لحظة غضب"، الذي يلعب بطولته كل من صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبدالرحمن، على قاسم، ناردين فرج، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، ويتكون العمل من 15 حلقة، كما أن المنصة تعرض عددًا من الأعمال الرمضانية الجديدة قبل عرضها على التليفزيون في شهر رمضان بمعدلات متوازنة ومميزة، كإضافة هامة لمشتركيها في شهر الماراثون الدرامي الأشهر في العام.