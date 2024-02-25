الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

«واتش إت» تتيح ميزة «العرض المبكر» لمشتركيها وتقدم «لحظة غضب» حصريًا

واتش إت
واتش إت

حققت منصة «واتش إت»، الإلكترونية، طفرة غير مسبوقة فى عالم الإنتاج الفنى، خلال الفترة الماضية، عبر تقديم مجموعة من الأعمال الفنية التى لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ما جعلها تصبح واحدة من أهم منصات المشاهدة العربية فى فترة وجيزة للغاية.

وتميز القائمون على «واتش إت» بجرأة كبيرة، سواء من خلال القصص التى قدمتها فى أعمالها، ورصدت من خلالها العديد من القضايا المجتمعية، مع طرح حلول لها ضمن الأحداث، أو عبر اعتمادها على ممثلين شباب وإسناد البطولة لهم.

وسجلت المنصة المصرية العديد من النجاحات فى عالم الدراما، لعل آخرها مسلسل «حالة خاصة»، من بطولة الفنان الشاب طه دسوقى، الذى وضعته «واتش إت» فى منطقة فنية جديدة، بعيدًا عن الكوميديا التى اشتهر بها، من خلال تجسيده شخصية مريض بـ«التوحد»، والتى قدمها بإتقان شديد وبمهارات تمثيلية عالية، جعلته حديث الوسط الفنى لفترة طويلة، ليس فى مصر فحسب، بل على مستوى الوطن العربى ككل.

وحقق مسلسل «حالة خاصة» نجاحًا كبيرًا فاق التوقعات، فى عدد من الدول العربية، خاصة بعدما لامست قصته القلوب بشدة، من خلال تسليطه الضوء على القضية الفلسطينية، إلى جانب التطرق إلى معاناة مرضى «التوحد».

وإلى جانب طه دسوقى فى «حالة خاصة»، قدمت «واتش إت» العديد من الأعمال الدرامية الأخرى التى حرصت من خلالها على اكتشاف مواهب جديدة مختارة بعناية شديدة، وهو ما ظهر فى مسلسل «باب العمارة» الذى خاض به الفنان حاتم صلاح البطولة المطلقة للمرة الأولى.

وعلى نفس المنوال، قدمت المنصة الإلكترونية مسلسل «بالطو»، من بطولة الفنان الشاب عصام عمر، فى أولى بطولاته على الإطلاق، والذى لاقى حالة رواج كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما حدث أيضًا مع الموسم الثانى من مسلسل «ريفو»، بطولة المطرب أمير عيد، علمًا بأن عددًا من هؤلاء النجوم الجدد سيشاركون بقوة فى الموسم الرمضانى المقبل. 

وتخوض «واتش إت» تحديًا جديدًا خلال الموسم الدرامى فى رمضان المقبل، من خلال مسلسل «لحظة غضب»، الذى تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك، إلى جانب كل من محمد شاهين وسارة عبدالرحمن وعلى قاسم وناردين فرج، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، ويتكون من ١٥ حلقة فقط.

وتعتزم المنصة، كذلك، عرض عدد من الأعمال الرمضانية الجديدة، قبل عرضها على التليفزيون بفترة معينة، كإضافة مهمة لمشتركيها فى الماراثون الدرامى الأهم طوال العام.

جدير بالذكر، أن نجاح «واتش إت» لم يقتصر على الأعمال الدرامية، بل قدمت العديد من الأشكال الفنية، خاصة فى المجال الترفيهى، وتحديدًا من خلال برامج الحوارات مع النجوم، بما تضمنته من سهرات وليالٍ غنائية مميزة، على رأسها برنامج «سولد أوت».

وقدمت المنصة مجموعة مهمة من الأعمال الوثائقية، التى بُذل فيها جهد كبير حتى اقتربت من أن تكون عملًا سينمائيًا مكتمل الأركان، ولعل أكبر مثال على ذلك مسلسل «أم الدنيا»، الذى استطاعت من خلاله أن تُظهر تاريخ مصر، وتسلط الضوء على الهوية المصرية، بأعلى إمكانات تصوير وأحدث الأساليب الإخراجية بقيادة محمود رشاد.

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