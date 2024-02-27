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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

ينافس النجم مصطفى شعبان خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر مسلسل المعلم، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال رمضان المقبل.

ولاقى البرومو الذي طرحته الشركة عن المسلسل رواجًا كبيرًا بسبب شعبية النجم مصطفى شعبان، الذي يشارك دومًا في الموسم الرمضاني ويظهر في دور تاجر شعبي خلال مسلسله الحالي المعلم المقرر عرضه في رمضان 2024.

قصة مسلسل المعلم

ينتمي مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان للدراما الاجتماعية العائلية، والشعبية في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وخلال أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتتصاعد الأحداث خلال موسم رمضان، حيث يتفانى شعبان في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك ويبدأ من هنا الصراع في المسلسل وذروة الأحداث.

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أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في المسلسل عدة نجوم هم:

  • مصطفى شعبان
  • هاجر أحمد
  • أحمد فؤاد سليم
  • إنتصار
  • سهر الصايغ
  • أحمد بدير
  • أحمد عبدالله محمود
  • طارق النهري
  • سلوى خطاب
  • منذر رياحنة
  • سلوى عثمان
  • هالة مرزوق
  • محمد أبو داود
  • عبدالعزيز مخيون

حجاج عبدالعظيم

مصطفى حشيش

لبنى ونس

فتوح أحمد

علاء زينهم

أسامة الهادي

جان رامز

محمود الليثي

ميران عبدالوارث

يعد مسلسل المعلم من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ومن تأليف محمد الشواف، وينافس المسلسل بقوة في مارثون الدراما الرمضانية.

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