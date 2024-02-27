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منوعات

مسلسلات رمضان 2024..  لحظة غضب لـ صبا مبارك

لحظة غضب
لحظة غضب

ارتفع البحث عن مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، من قبل محبي الفنانة صبا مبارك، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل عن القائمة القائمة للمشاركين وأحداث المسلسل. 

قصة مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك"

يندرج مسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق والغموض، وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك. 

كما يتناول مسلسل لحظة غضب العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجآت.

أبطال مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" 

شارك في مسلسل لحظة غضب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عدد من نجوم الفن وهم: 

-الفنانة صبا مبارك 

- الفنان محمد شاهين 

- الفنانة ناردين فرج 

- الفنان على قاسم، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

- المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار

- تأليف مهاب طارق

- إنتاج طارق الجنايني 

«واتش إت» تتيح ميزة «العرض المبكر» لمشتركيها وتقدم «لحظة غضب» حصريًا

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدًا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان 2024. 

وقد تم طرح بوسترات منفردة لأبطال العمل في إطار الخطة الدعائية لمسلسل لحظة غضب، كما طرحت منصة واتش إت تحت شعار "رمضان عندنا" عدد من الصور من كواليس مسلسل لحظة غضب وظهر نجوم العمل بشكل مختلف تماما عما سبق وان قدموه في أعمالهم المختلفة.

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