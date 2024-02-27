الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

7 سنوات سجن لمتهم بقتل عامل في عابدين

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات بتهمة قتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما.

تبين من خلال الفحص، وسؤال والد المجني عليه أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم للمحاكمة الجنائية والتي اتخذت قرارها السابق.

محكمة جنايات القاهرة خلافات قديمة السجن عامل سلاح أبيض

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