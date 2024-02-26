"الكلام ده محصلش".. اعترافات المتهم بسرقة مشغولات الفنانة ميرهان حسين الذهبية

حصلت “الدستور” على نسخة من تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية في واقعة سرقة الفنانة ميرهان حسين بمنطقة المقطم.

الأسطى المتهم بسرقة مشغولات الفنانة ميرهان حسين الذهبية

قال أحمد أيمن، 25 سنة، عامل، في واقعة اتهامه بالسرقة: "الكلام ده محصلش، واللي حصل أني اشتغلت مع المهندس حسين في شقتين واحدة في الدور الأول والثانية في الدور الثاني علوي وعملت شغل السيراميلك اللي فيهم وبعدين خلصت شغل وكان معايا في الشغل محمد".

وأضاف: “بعدها خلصنا الشغل اللي كان مطلوب مننا وظلبنا حسابنا المهندس حسين كان سايبلنا حسابنا مع واحد جاره ولما جاره ده حاسبني قالي انت لك معايا 5 آلاف جنيه، قولتله تمام، وخلي المهندس حسين يبعت الباقي على فودافون كاش ومفيش مشكلة بعدها المهندسحسين كلني قالي تعالي خد باقي حسابك قولتله ماشي أنا جايلك لما وصلت مكان البيت بتاعه لقيت ناس واقفه ضربتني وشتمتني وقبضوا علينا”.

كان والد الفنانة، مهندس حر، أبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به، وهي عبارة عن «4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب حلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب، 2 غويشة، إضافة إلى بعض الأحذية البراند».

واتهم أحمد أيمن ومحمد منجي عمالا بالشقة بالسرقة وأقر المتهمون بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهم بالشقة صنايعية سيراميك، ملك الفنانة لإجراء تشطيبات بها، وأنهم أخفوا المسروقات لدى صديقهم الأول «محمود»، كهربائي من نفس القرية.

تم تحرير محضر وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.