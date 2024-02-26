الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"ضربونا واتهمونا بالسرقة".. اعترافات متهم بسرقة الفنانة ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين

حصلت “الدستور” على نسخة من تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من منزل والد الفنانة ميرهان حسين في منطقة المقطم.

وأنكر المتهم محمد منجي محمد، 16 سنة، عامل، سرقة منقولات من منزل حسين محمد، والد الفنانة ميرهان حسين، وبدأ يسرد ما يعرفه عن الواقعة.

وقال المتهم: «أنا الصبي بتاع أحمد واشتغلنا مع المهندس حسين، في شقتين واحدة في الدور الأول والثانية في الدور الثاني علوي وعملت شغل السيراميك اللي فيهم وبعدين خلصت شغل وكان معايا في الشغل أحمد وبعدها خلصنا الشغل اللي كان مطلوب مننا وطلبنا حسابنا والمهندس حسين كان سايبلنا حسابنا مع واحد جاره ولما جاره ده حاسب الأسطى أحمد وقاله أنت لك معايا 5 ألاف جنيه فقاله تمام مفيش مشكلة هاخدهم وخلي المهندس حسين يجيبلي باقي حسابك فالاسطي قال ماشي أنا جايلك ولما وصلنا مكان البيت بتاعه لقيت ناس واقفة ضربتني وشتمتني وقالتلي أن المهندس حسين بيتهمنا أنا والأسطى بالسرقة وجبلنا النجدة وخدونا على القسم وروحت لقيت محمود هناك".

كان والد الفنانة، مهندس حر، أبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بابنته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به، وهي عبارة عن «4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب حلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب، 2 غويشة، إضافة إلى بعض الأحذية البراند».

واتهم أحمد أيمن ومحمد منجي عمالا بالشقة بالسرقة وأقر المتهمون بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهم بالشقة صنايعية سيراميك، ملك الفنانة لإجراء تشطيبات بها، وأنهم أخفوا المسروقات لدى صديقهم الأول «محمود»، كهربائي من نفس القرية. 

تم تحرير محضر وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات

تحقيقات النيابة الفنانة ميرهان حسين منطقة المقطم

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تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين

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