الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين

ميرهان حسين
ميرهان حسين

قررت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها لجلسة 27 فبراير الجاري.

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين للمحاكمة

وكانت نيابة المقطم الجزئبة، قررت حبس 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل شقة الفنانة ميرهان حسين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 

وفحصت الأجهزة الأمنية، ملابسات اتهام الفنانة ميرهان حسين لمجموعة من العمال بسرقة حقيبتها من داخل شقة تحت الإنشاء فى منطقة المقطم، وتحرر المحضر اللازم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال لسرقة حقيبتها بداخلها مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

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