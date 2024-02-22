وصول المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين جلسة محاكمتهم

وصل- منذ قليل- المتهمون بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها في دائرة القسم، إلى محكمة جنح المقطم.

عاجل.. وصول المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين للمحاكمة

كانت نيابة المقطم الجزئية، قررت حبس 3 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل شقة الفنانة ميرهان حسين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وفحصت الأجهزة الأمنية، ملابسات اتهام الفنانة ميرهان حسين لمجموعة من العمال بسرقة حقيبتها من داخل شقة تحت الإنشاء فى منطقة المقطم، وتحرر المحضر اللازم، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال لسرقة حقيبتها بداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.