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قنوات عرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

يبحث عدد كبير من محبي الفنان مصطفى شعبان عن قنوات عرض مسلسل المعلم خلال موسم دراما رمضان 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" القنوات التي ستعرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان. 

قنوات عرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

سيتم عرض مسلسلم المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان عبر كل من: 

-شبكة قنوات الحياة 

- قناة «dmc»

- منصة «WATCH IT».

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قصة مسلسل المعلم 

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال وصناع مسلسل المعلم

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل المعلم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم: 

-مصطفى شعبان

- سهر الصايغ

- أحمد بدير

- عبد العزيز مخيون

- انتصار

- منذر رياحنة

- سلوى خطاب

- محمود الليثى

 أحمد فؤاد سليم

- سارة نور

- محمد العمروسى

- أحمد عبدالله محمود

- أسامة الهادى

- مصطفى حشيش

- لبنى ونس

- طارق النهري

- مفيد عاشور

- علاء زينهم

- حمدي هيكل

- الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين

-المسلسل من تأليف محمد الشواف

- إخراج مرقس عادل 

- إنتاج شركة سينرجى

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