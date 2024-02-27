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الزراعة: وفرنا أكثر من 274 منفذا استهلاكيا ومنافذ المتحركة للمناطق النائية

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لها أكثر من 274 منفذا استهلاكيا، فضلا عن مجموعة من المنافذ المتحركة من أجل الوصول لكل المناطق النائية، والتي تضم عددا كثيفا من السكان التي يصعب إقامة منافذ ثابتة بها.

وأضاف "القرش" خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" على "القناة الأولى" اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي تنتشر في الأسواق لتوفير السلع المختلفة، مثل منافذ وزارة التموين ومعارض «أهلا رمضان»، مشيرا إلى أن منافذ وزارة الزراعة تغطي كل أنحاء الجمهورية، وتتواجد في الميادين الرئيسية أو بجانب مديريات «الزراعة»، وبالتالي سهل الوصول إليها، وتكون معروفة وثابتة طوال العام.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أننا لا نبيع للمستهلك سلعة بديلة بسعر أقل من غيرها الموجودة بالسوق فقط، بل أيضا نوفر مكان لبيع سلع المنتجين أنفسهم، وذلك من خلال مبادرة «خير مزارعنا لأهلينا» التي أطلقتها الوزارة وجمعية الإصلاح الزراعية وجميعة تعزيز قدرات المزارعين.

الزراعة وزارة الزراعة اهلا رمضان الاسواق الميادين الرئيسية خير مزارعنا لأهلينا

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