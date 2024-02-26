أكثر من 10 فروع.. خريطة معارض "أهلا رمضان" في الإسكندرية

مع اقتراب حلول شهر رمضان، نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة، لتقدم عروضًا خاصة لمنتجات شهر رمضان متمثلة فى اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح بتخفيضات تصل لـ 30%، تخفيفا عن كاهل المواطنين.

تنوعت الشركات العارضة للمنتجات والمواد الغذائية لاستقبال المواطنين يوميًا من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

في السياق نستعرض خريطة معارض أهلا رمضان في الإسكندرية

- معرض "أهلًا رمضان" المقام ببرج العرب القديم

- معرض "أهلًا رمضان" أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام

- معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة سيدي جابر الكائن خلف محطة القطار

- معرض "أهلًا رمضان" أسفل كوبري أبيس بالطريق الزراعي

فروع المجمعات الاستهلاكية

- مجمع وهدان بالمنشية

- مجمع الأزاريطة بالأزاريطة

- مجمع كمال الجويلى بمنطقة رشدى

- مجمع جناكليس شارع أبوقير

- مجمع السيوف شارع جمال عبدالناصر السيوف

- مجمع أبو العباس بمنطقة بحرى

- مجمع أبوطالب بمنطقة أبوقير

- مجمع البيطاش العجمى

- مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير 1

- مجمع سيدى مسعود بالعامرية.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

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