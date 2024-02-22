أهالي الإسكندرية عن معرض "أهلًا رمصان": خطوة مهمة للتخفيف عن المواطنين

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتخفيفًا على المواطنين، أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، فعاليات معارض "أهلًا رمضان" بـ١٠ فروع بالمجمعات الاستهلاكية، لتقدم عروضًا خاصة لمنتجات شهر رمضان من لحوم، ودواجن، وأرز، وسكر، ومكرونة، وزيوت، وسمن، وبلح، وزبيب، ودقيق، وفول، وقمر الدين، وجوز الهند، والشاي، والجبن، والصلصة، والخل، والملح.

إشادة أهالي الإسكندرية

وأشاد عدد من أهالي الإسكندرية بتنظيم معرض "أهلًا رمضان"، وقال معتز سالم، أحد رواد المعرض، إنه اعتاد الذهاب لمعرض "أهلًا رمضان" كل عام لشراء مستلزمات الشهر الكريم من سلع غذائية ولحوم للاستفادة من الخصومات.

وفي السياق، قالت فاتن رضا، من أهالي الإسكندرية، إنها لا تشتري الياميش والتمور إلا من معارض "أهلًا رمضان"؛ نظرًا لفرق السعر في الكيلو الواحد عن الأسواق الخارجية.

وأضافت أسماء جابر، أنه فور الإعلان عن افتتاح معارض "أهلًا رمضان" في المجمعات الاستهلاكية، توجهت إلى المجمع القريب من محل سكنها في منطقة الشاطبي؛ لشراء كل ما تحتاج من سلع تموينية خلال شهر رمضان، وتابعت: "طبعًا في فرق سعر ووفرت من الميزانية اليوم مايقرب من ٢٥٠ جنيهًا".

بدوره، أشاد جمال محمد، بالمعرض، مشيرًا إلى أن تنظيم المعارض الاقتصادية خطوة تضامنية مهمة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.