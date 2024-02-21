الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يبدأ من 20 جنيها.. تعرف على أسعار التمور في واحة سيوة

واحة سيوة
واحة سيوة

مع اقتراب حلول شهر رمضان، تزينت أسواق واحة سيوة بمختلف الأصناف والأنواع من التمور المميزة عالية الجودة والقيمة الغذائية.
تتجولت “ الدستور” داخل إحدى أسواق سيوة وسط نخل الواحة الخضراء الشاهقة لرصد أسعار التمور.

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يقول فاروق شالي، أحد التجار إن سيوة تعد جنة الله في الأرض بجمال النخل الطارح لمختلف وأجود أنواع التمور والتي تعد مصدر رزق أساسي لأهلها المزارعين والتجار، تنتج واحة سيوة اكثر من 100 نوع وهذا يتحدد من اساس الزراعة فكل نخلة منتجة لنوع واحد فقط من التمر وهذا ما يزيد من جودة الزراعة.

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وتحدث شالي عن أغلي أنواع التمور قائلا:" اغلى انواع التمور هو التمر المجدول يصل سعره من 150 الى 200 جنبها وسبب غلاء سعره لانه من التمور المصدرة خارج مصر وخاصة دول الخليج".
تابع عن اسعار التمور فهناك التمر الناشف ويبدأ من 20 جنيها، وهناك الغزالي بسعر 60 جنيها للكيلو، وهناك التمر الكعيبي بسعر 45 جنبه الكيلو، وهناك التمر الاغزالي بسعر 65 جنيها وهو من اجود انواع التمور السيوية.
اكمل، ان واحة سيوة موردة لتمور لمختلف محافظات الجمهورية فلا يوجد مثيل له لأي من الزراعات الاخرى، وعن التمور المجففة فهناك مراحل بدء من الحصاد حتى التعبئة فبعد عملية جني الحصاد يتم بيعه للمصانع، ليمر بمرحلة التبخير والفرز، ثم الغسيل والتجفيف، ثم قسم التغليف، لتجهيزه لطرحة في الاسواق.

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"الدستور" في واحة سيوة.. "بحيرات الملح" ثروة ربانية وفرصة للعلاج وتنشيط السياحة

اسواق سيوة الواحة الخضراء اسعار التمور السيوية أنواع التمور التمر المجدول

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