الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو برج العرب: مشروعات حياة كريمة جعلتنا أولوية

حياة كريمة
حياة كريمة

أشاد مستفيدو المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشروعات التنمية في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية، والتي نهضت بحياتهم وأضافت لهم مذاق التطوير لتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها التطويرية في كافه المجالات ليشعر المواطن البسيط بدعم الدولة المصرية لمنحه أبسط حقوقه التي تضمن له الحياة الكريمة.

مستفيدو برج العرب: نشكر الرئيس السيسي أن جعلنا أولوية


قال محمد اسماعيل، أحد مستفيدي المبادرة الرئاسية، إن أهالي برج العرب محظوظين بمشروعات التنمية والتطوير التي نفذت في قرى ونجوع برج العرب، لتحدث نقله حضارية في كافة الخدمات المقدمة لينعموا بأبسط حقوقهم.


تابعت كريمة حسن، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تغيير حياتنا في فترة زمنية قياسية لتمتد يد التطوير والتغيير في كافة المجالات الحياتية والعمرانية لتهتم ببناء البنية التحتية وبناء الوعي بالتوازي.

واصل وليد التابعي، أحد مستفيدين المبادرة الرئاسية ان حياة كريمة غيرت حياتنا  البدائية الماضية إلى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذه، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب ابسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة.

txt

محافظ السويس: مستمرون في تطوير المساكن القديمة لتوفير حياة كريمة لسكانها

 

 

 

 

 

 

بمشروعات التنمية قرى ونجوع برج العرب بالاسكندرية المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدولة المصرية حياة كريمه

الأكثر قراءة

ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

ننشر ملامح الإصلاحات الاقتصادية الجديدة في موازنة 2024/25

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟