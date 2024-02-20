مستفيدو برج العرب: مشروعات حياة كريمة جعلتنا أولوية

أشاد مستفيدو المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمشروعات التنمية في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية، والتي نهضت بحياتهم وأضافت لهم مذاق التطوير لتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ مشروعاتها التطويرية في كافه المجالات ليشعر المواطن البسيط بدعم الدولة المصرية لمنحه أبسط حقوقه التي تضمن له الحياة الكريمة.

مستفيدو برج العرب: نشكر الرئيس السيسي أن جعلنا أولوية



قال محمد اسماعيل، أحد مستفيدي المبادرة الرئاسية، إن أهالي برج العرب محظوظين بمشروعات التنمية والتطوير التي نفذت في قرى ونجوع برج العرب، لتحدث نقله حضارية في كافة الخدمات المقدمة لينعموا بأبسط حقوقهم.



تابعت كريمة حسن، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تغيير حياتنا في فترة زمنية قياسية لتمتد يد التطوير والتغيير في كافة المجالات الحياتية والعمرانية لتهتم ببناء البنية التحتية وبناء الوعي بالتوازي.

واصل وليد التابعي، أحد مستفيدين المبادرة الرئاسية ان حياة كريمة غيرت حياتنا البدائية الماضية إلى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذه، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب ابسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة.